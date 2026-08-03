HGSS, vatrogasci i policija spašavali iscrpljenu planinarku kod Modrog jezera

Pripadnici HGSS Stanice Makarska u nedjelju su uspješno spasili stranu državljanku kojoj je pozlilo na planinarskoj stazi kod Modrog jezera.

Dojava o unesrećenoj zaprimljena je 2. kolovoza u 14 sati putem Županijskog centra 112. Prema prvim informacijama, žena je zbog iscrpljenosti i visokih temperatura doživjela toplinski udar te nije mogla samostalno doći do prometnice.

Na intervenciju je odmah upućeno osam spašavatelja HGSS Stanice Makarska. U akciji su sudjelovala i četiri pripadnika DVD-a Imotski te dvojica policijskih službenika Policijske postaje Imotski.

Po dolasku do unesrećene spašavatelji su joj pružili prvu pomoć, nakon čega su je transportirali do najbliže prometnice. Ondje je u 15.10 sati predana timu Hitne medicinske pomoći, čime je akcija uspješno završena.

Iz HGSS-a ponovno apeliraju na građane i turiste da tijekom razdoblja visokih temperatura izbjegavaju aktivnosti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

– Aktivnosti planirajte u jutarnjim ili večernjim satima, ponesite dovoljne količine vode, zaštitite se od sunca te svoje planove prilagodite vremenskim uvjetima i vlastitim sposobnostima – poručili su iz HGSS Stanice Makarska.