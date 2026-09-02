HGSS u samo 12 minuta pronašao muškarca u Kupi: Bio je pothlađen i nije se mogao popeti uz strmu obalu

Pripadnici HGSS Stanice Karlovac sinoć su intervenirali na rijeci Kupi nakon dojave da se muškarac nije vratio s kupanja.

Poziv Županijskog centra 112 zaprimljen je u 20:15 sati, nakon čega je pokrenuta potraga. Muškarac je pronađen na području Novih Novaka, oko 700 metara od kupališta na kojem je posljednji put viđen.

Pronašli ga u plićaku

Spašavatelji su muškarca zatekli u plićaku pod strmom obalom uz koju se nije mogao samostalno popeti. Bio je pothlađen, ali pri svijesti.

HGSS-ovci su ga izvukli u 20:27 sati, svega 12 minuta nakon zaprimljenog poziva, nakon čega je predan djelatnicima hitne medicinske službe.

U akciji je sudjelovalo ukupno 15 članova HGSS Stanice Karlovac. Devet spašavatelja bilo je na terenu s dva vozila, dok je još šest članova bilo u pripravnosti, izvijestili su iz HGSS-a.