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HGSS u samo 12 minuta pronašao muškarca u Kupi: Bio je pothlađen i nije se mogao popeti uz strmu obalu

Bio je pothlađen, ali pri svijesti
hgss

Pripadnici HGSS Stanice Karlovac sinoć su intervenirali na rijeci Kupi nakon dojave da se muškarac nije vratio s kupanja.

Poziv Županijskog centra 112 zaprimljen je u 20:15 sati, nakon čega je pokrenuta potraga. Muškarac je pronađen na području Novih Novaka, oko 700 metara od kupališta na kojem je posljednji put viđen.

Pronašli ga u plićaku

Spašavatelji su muškarca zatekli u plićaku pod strmom obalom uz koju se nije mogao samostalno popeti. Bio je pothlađen, ali pri svijesti.

HGSS-ovci su ga izvukli u 20:27 sati, svega 12 minuta nakon zaprimljenog poziva, nakon čega je predan djelatnicima hitne medicinske službe.

U akciji je sudjelovalo ukupno 15 članova HGSS Stanice Karlovac. Devet spašavatelja bilo je na terenu s dva vozila, dok je još šest članova bilo u pripravnosti, izvijestili su iz HGSS-a.

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