Od male skupine alpinista i entuzijasta koja je 1956. godine pokrenula priču o gorskom spašavanju u Splitu do danas, kada je riječ o najvećoj stanici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), s deset ispostava, više od stotinu članova i preko 200 vanjskih suradnika – HGSS Stanica Split obilježila je 70 godina djelovanja. Svečano je tako danas bilo u hotelu Amphora na splitskom Žnjanu gdje su se okupili svi spašavatellji kako bi obilježili ovaj veliki jubilej.

Sedam desetljeća rada obilježilo je više od 2.000 akcija spašavanja, brojne zahtjevne intervencije i nebrojeni sati volonterskog angažmana. Obljetnica je bila prilika za osvrt na bogatu povijest, zahvalu institucijama i pojedincima koji su podupirali rad Stanice, ali i za predstavljanje novih generacija gorskih spašavatelja koji nastavljaju tradiciju pomaganja drugima.

Uz pripadnike HGSS-ovih stanica iz cijele Hrvatske akademiji su nazočili: general Ivan Zelić – izaslanik predsjednika Vlade RH, Ante Urlić, viceadmiral u mirovini,Stipe Čogelja – zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, Grgo Puljas – dopročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Damir Gabrić- načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije i pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, Siniša Mihanović – zamjenik načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Mario Mikas – zapovjednik JVP Split, Ružica Đonlić – pročelnica Kabineta gradonačelnika, predstavnica gradonačelnika Grada Splita, Antonia Kljajić -predstavnica Grada Kaštela, Srđan Kuščević – pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split, Darko Berljak – predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza, Mirela Pavičić Ivelja – pomoćnica ravnatelja KBC-a Split, predstavnici gradova i općina na kojima djeluju ispostave Stanice Split te brojni kolege iz žurnih i partnerskih službi s kojima HGSS uspješno surađuje.

Od male skupine entuzijasta do respektabilne službe

„Stanica je osnovana 1956. godine na ideju malog broja alpinista i entuzijasta, a tada nismo znali u kojem će smjeru sve otići. Danas je to služba koja radi po svom zakonu i predstavlja temeljnu operativnu snagu sustava civilne zaštite. HGSS Stanica Split danas je najveća stanica u Hrvatskoj. Imamo deset ispostava, 110 članova i više od 200 vanjskih suradnika. U ovih 70 godina HGSS Stanica Split imala je više od 2.000 akcija spašavanja. U 98 do 99 posto tih akcija spašavamo ljude, a svaku intervenciju možemo smatrati spašavanjem nekoga od potencijalno ozbiljnih posljedica'', pojasnio je Branimir Jukić, pročelnik Stanice Split.

Jukić je nadodao kako intervencije iz godine u godinu rastu, te da Stanica bilježi lagani porast akcija.

„Iz godine u godinu bilježimo lagani porast broja akcija. U Hrvatskoj smo na prvom mjestu, s više od 100 akcija godišnje, a ponekad ih bude i više od 150. Iako smo turistička destinacija, još uvijek većinu osoba koje spašavamo čine domaći ljudi. Gotovo 80 posto spašenih su domaći stanovnici, dok je udio stranih turista nešto veći nego u nekim drugim dijelovima Hrvatske. Kampanje kojima upozoravamo ljude da ne odlaze u planine u japankama, bez vode i odgovarajuće opreme pokazale su se jako dobrima. Na duhovit način uspjeli smo doprijeti do publike kojoj su takve poruke namijenjene'', zaključio je Jukić.

Svečanost u Splitu bila je i prilika da se dodjeli značka novim gorskim spašavateljima, podjele plakete i povelje počasnim članovima uz prigodnu monografiju. Plakete su dobili Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split i Grad Kaštela dok su povelje kao počasni članovi dobili Mirko Smajić nekadašnji načelnik Odjela zaštite i spašavanja PU Splitsko-dalmatinske i Damir Gabrić, načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

Dopročelnik HGSS-a Grgo Puljas uručio je značke dvojici od četvero novih gorskih spašavatelja Stanice Split Dominiku Šimi Samcu i Matku Tomasu dodavši kako je značka najveći alat službe.

Značka gorskog spašavatelja kruna je višegodišnje obuke

„Značka gorskog spašavatelja kruna je obuke. Za njezino dobivanje potrebno je proći niz tečajeva i položiti ispit pred instruktorima HGSS-a. Proces traje najmanje dvije godine, a broj onih koji dođu do te razine nije velik. Dodijeljena mi je značka gorskog spašavatelja, što predstavlja krunu dosadašnje obuke. Ona podrazumijeva završetak tečaja prve pomoći, osnovnog tečaja potrage, tečaja spašavanja ljetnim i zimskim tehnikama te tečaja speleospašavanja. Nakon toga polažemo ispit pred instruktorima HGSS-a. Tek dobivanjem značke gorskog spašavatelja počinjemo preuzimati pravu odgovornost u gorskom spašavanju. Tada možemo biti voditelji akcija, delegirati zadatke drugim članovima i upravljati procesima tijekom intervencija'', pojasnio je Dominik Šime Samac.

Da je biti član HGSS poziv, svjedoči i potraga za nestalom osobom koja je digla na noge cijelu stanicu Split dan uoči proslave, a nastavila se i ove subote s 50-ak ljudi u terenu. Tim povodom dožupan Stipe Čogelja izrazio je zadovoljstvo radom Stanice Split te pohvalio njihov rad i požrtvovnost.

''Vi prenosite bitnu poruku budućim generacijama, da se treba žrtvovati za naše društvo, našu domovinu, za druge. Ovo putovanje koje traje 70 godina nosi osobni, ali i društveni rast. Od srca vam hvala na svemu što radite'', poručio je Čogelja.

Sedamdeset godina HGSS Stanice Split priča je o ljudima koji svoje znanje, vrijeme i sposobnosti stavljaju u službu drugih. Više od 2.000 akcija spašavanja svjedoči o važnosti njihova rada, a novi spašavatelji koji su na obljetnici primili zaslužene značke potvrđuju da se tradicija odgovornosti, stručnosti i solidarnosti nastavlja i u budućnosti.