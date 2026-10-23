HGSS Split slavi 70 godina! Iza njih su tisuće spašavanja, a otkrili su nam tko najčešće treba njihovu pomoć

Sedam desetljeća spašavanja ljudskih života, tisuće intervencija i generacije ljudi spremnih pomoći drugima u najtežim trenucima. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split sutra, 24. listopada, obilježava 70 godina postojanja. Danas je riječ o najvećoj stanici HGSS-a u Hrvatskoj, koja okuplja 105 pripadnika i oko 200 suradnika raspoređenih kroz deset ispostava.

Povodom velike obljetnice razgovarali smo s Branimirom Jukićem, pročelnikom splitske stanice o razvoju službe, najčešćim uzrocima nesreća i ljudima koji svoje slobodno vrijeme posvećuju spašavanju drugih.

„U samom smo vrhu europskog i svjetskog spašavanja”

Od svojih početaka do danas HGSS Stanica Split prošla je golem razvojni put. Promijenili su se oprema, tehnike spašavanja i organizacija rada, ali temeljna misija ostala je ista – pomoći čovjeku u nevolji.

„Stanica je rasla i mijenjala se prateći nove standarde i u skladu sa složenim geografskim uvjetima na kojima djeluje. Širila je svoje kapacitete i uvijek pratila svjetske standarde u spašavanju. Danas je, kao najveća stanica HGSS-a u Hrvatskoj, spremna odgovoriti na sve izazove. Sa 105 pripadnika i oko 200 suradnika kroz deset ispostava u samom smo vrhu europskog i svjetskog spašavanja”, ističe pročelnik.

Tijekom sedam desetljeća pripadnici splitskog HGSS-a sudjelovali su u nekoliko tisuća akcija spašavanja. Ipak, izdvojiti jednu kao najvažniju gotovo je nemoguće.

„Kroz nekoliko tisuća spašavanja teško je izdvojiti neke posebno, ali svakoj pristupamo s jednakom ozbiljnošću i angažmanom”, naglašava.

Turisti nisu ti koje najčešće spašavaju: Više od 70 posto spašenih su domaći ljudi

Splitsko-dalmatinska županija svojim planinama, otocima, rijekama i kanjonima privlači velik broj turista i ljubitelja pustolovnog turizma. Povećanje turističkog prometa donijelo je i više intervencija, osobito tijekom ljetnih mjeseci.

No, suprotno možda uvriježenom mišljenju, strani turisti nisu najčešći korisnici pomoći HGSS-a.

„Povećanjem broja turista u ljetnom dijelu godine imamo i više akcija. Međutim, ipak više spašavamo naše, njih je preko 70 posto”, otkriva pročelnik.

Među najčešćim uzrocima nesreća izdvajaju se nedovoljna priprema i pogrešna procjena vlastitih mogućnosti.

„Greške su loša priprema, ljudi često precijene svoje sposobnosti i mogućnosti, ali dosta je i akcija koje se dogode zbog objektivnih razloga, i to ljudima koji su spremni”, objašnjava.

Ipak, s obzirom na broj posjetitelja koji svake godine istražuju dalmatinske planine i druge zahtjevne terene, smatra da broj nesreća nije toliko velik.

Važnu ulogu u tome ima upravo preventivni rad HGSS-a.

„Planine, otoci, rijeke i kanjoni područja su koja u Splitsko-dalmatinskoj županiji privlače veliki broj posjetitelja i, s obzirom na broj turista i pustolovaca, broj nesreća i nije toliko velik. Razlog tome sigurno je i velika preventivna aktivnost koju provodimo kroz edukacije, izrade zemljovida i suradnju sa širom planinarskom zajednicom”, ističe.

„Biti pripadnik HGSS-a velika je čast”

Iako je riječ o zahtjevnom pozivu koji traži znanje, spremnost i veliku osobnu odgovornost, splitska stanica nema problema s privlačenjem novih članova.

Razlog tome, objašnjava pročelnik, leži u dugoj planinarskoj tradiciji Splita i velikom broju planinarskih klubova.

„Po pitanju brojnosti članstva Split nema problema, s obzirom na veliki broj planinarskih klubova i tradiciju planinarstva”, kaže.

Iza svake akcije stoje ljudi koji su spremni svoje vrijeme, znanje i sposobnosti staviti na raspolaganje drugima. Pripadnost HGSS-u zato nije samo odgovornost nego i priznanje.

„Biti pripadnik HGSS-a je, uz obvezu, i velika čast i priznanje kvaliteta i kompetencija”, poručuje pročelnik splitske stanice.

Sedamdeseta obljetnica tako je prilika za osvrt na tisuće intervencija i razvoj službe koja danas raspolaže velikim brojem osposobljenih pripadnika i suradnika.

A poruka koja proizlazi iz njihova dugogodišnjeg iskustva jednako je važna za domaće izletnike i strane goste: dobra priprema i realna procjena vlastitih mogućnosti ključni su za sigurniji boravak u prirodi.