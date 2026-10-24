HGSS Split proslavio 70 godina djelovanja: Spektakularnom vježbom na Marjanu i Kašjunima pokazali spremnost za najzahtjevnije akcije spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split obilježila je 70 godina djelovanja zahtjevnom pokaznom vježbom na padinama Marjana i u uvali Kašjuni. Splitski gorski spašavatelji demonstrirali su svoje znanje, vještine i spremnost za intervencije u najtežim uvjetima, uključujući spašavanje sa stijena, helikopterom i na moru.

Obilježavanju velike obljetnice nazočio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je putem društvenih mreža uputio čestitke i zahvalu članovima HGSS-a.

„Na padinama Marjana i u uvali Kašjuni danas smo svjedočili znanju, hrabrosti i predanosti članova HGSS Stanice Split. Zahtjevnom vježbom spašavanja sa stijena, helikopterom i na moru pokazali su koliko truda stoji iza njihove spremnosti da pomognu u svakom trenutku”, poručio je Boban.

Posebno je istaknuo njihovu neprekidnu dostupnost i spremnost da se odazovu pozivima u pomoć, bez obzira na vremenske uvjete i zahtjevnost terena.

„U svako doba dana i noći, na najzahtjevnijim terenima, tu su kada je najpotrebnije. Hvala im na nesebičnosti i predanosti kojom čuvaju ljudske živote i brinu o sigurnosti svih nas, 365 dana u godini”, naglasio je župan.

Boban je ujedno najavio nastavak potpore Splitsko-dalmatinske županije radu HGSS-a, osobito u području opremanja, razvoja i suradnje žurnih službi.

„Čestitam im 70. obljetnicu! Splitsko-dalmatinska županija i dalje će biti uz njih, podupirati njihovo opremanje i razvoj te suradnju svih naših žurnih službi”, zaključio je Boban.

Sedam desetljeća djelovanja HGSS Stanice Split obilježeno je tako demonstracijom sposobnosti koje njezini članovi svakodnevno stavljaju u službu sigurnosti građana i spašavanja ljudskih života.