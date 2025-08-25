HGSS Split objavio je neke detalje potrage za nestalim muškarcem

Tijekom jutra ove nedjelje Stanica Split dobila je dojavu iz policije o nestanku muškarca. Nestanak je prijavljen dan prije, nakon što se muškarac udaljio s adrese boravišta u Trogiru u nepoznatom smjeru, javili su iz HGSS-a Stanice Split.

"Kako su neke naznake ukazivale da je osoba viđena u Splitu, na teren su – na Katalinićev brig – upućena dva K9 tima dok je jedan član Stanice obišao lučicu Zenta zajedno s tamošnjim djelatnicima. Na koncu, osoba je pronađena u Zenti, neozlijeđena te je svakako upućena na pregled u splitsku bolnicu. Akcija je završila u 19.22 sata", objavili su te.

"U ovoj urbanoj potrazi pomagali su također vatrogasci i policija iz Trogira, kao i mediji koji su prenijeli informaciju o nestanku nakon čega su stigle korisne informacije koje su rezultirale uspješnim pronalaskom osobe. Stanica Split zahvaljuje svima koji su sudjelovali", zaključili su iz HGSS-a Split.