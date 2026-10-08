HGSS Split izdao upozorenje: U nedjelju izbjegavajte ovo područje, razlog je sigurnost građana

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) Stanica Split objavila je važno upozorenje za sve građane koji ove nedjelje planiraju boravak u prirodi na području Žrnovnice i Kučina.

Naime, u nedjelju, 11. listopada 2026. godine, od 7 do 13 sati, Poljičko lovačko društvo Mosor – Priko provodit će organizirani lov na tom području.

Lov će se odvijati na dionici od autokuće As Teo u Žrnovnici prema Kučinama, protupožarnim putem, kao i na području ispod i iznad puta za Privor te prema Putu Lolića.

HGSS poziva građane na oprez

Zbog sigurnosti svih koji borave na otvorenom, iz HGSS-a Split apeliraju na planinare, šetače, rekreativce i ostale ljubitelje prirode da tijekom navedenog razdoblja izbjegavaju spomenute lokacije.

„Iz navedenog razloga mole se planinari i ostali ljubitelji prirode da izbjegavaju spomenutu dionicu u navedenom terminu radi njihove sigurnosti”, poručili su iz HGSS-a Split.

Organizirani lov službeno je prijavljen policiji i svim nadležnim institucijama Republike Hrvatske.

Građanima se stoga preporučuje da nedjeljne izlete i šetnje planiraju izvan navedenog područja ili ih odgode do završetka lova, odnosno nakon 13 sati.