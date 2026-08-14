HGSS spasio stranca na Biokovu, pa poslao oštru poruku: "Nismo dostava vode i rasvjete usred noći"

Članovi HGSS Stanice Makarska iza sebe imaju još jednu noćnu akciju spašavanja na Biokovu. Ovoga puta pomoć je trebala stranom državljaninu koji se izgubio tijekom silaska sa Sv. Ilije, vrha na 1642 metra nadmorske visine.

Poziv je preko Centra 112 stigao u 21:28 sati, nakon čega je prema unesrećenom krenulo osam pripadnika HGSS-a. Do njega su uspjeli doći u 1:04, a čitava akcija završila je tek u 4:30 sati, kada su se spašavatelji vratili u bazu.

Nakon akcije iz HGSS-a nisu željeli objaviti samo uobičajeni izvještaj. Upozorili su na problem s kojim se ovoga ljeta susreću sve češće – ljudi u planinu odlaze nedovoljno pripremljeni.

„Jer ovo ljeto previše naših akcija izgleda isto. Nema dovoljno vode. Nema lampe. Nema odgovarajuće obuće. Nema dobre procjene vremena i vlastitih mogućnosti“, poručili su iz HGSS Stanice Makarska.

Ističu kako će uvijek izaći na teren kada je nekome potrebna pomoć, no upozoravaju da se brojne intervencije mogu izbjeći uz samo nekoliko minuta pripreme prije polaska.

„Osam spašavatelja sinoć je umjesto sa svojim obiteljima, prijateljima, noć provelo na Biokovu zbog situacije koja se uz malo pripreme vrlo vjerojatno mogla izbjeći“, navode.

Planinarima i izletnicima savjetuju da prije uspona provjere koliko imaju vode, nose li svjetiljku i odgovarajuću obuću, poznaju li put kojim se trebaju vratiti te imaju li dovoljno vremena i fizičke snage za siguran povratak.

Poruku su zaključili vrlo izravnim apelom:

„HGSS neka bude pomoć kada se dogodi nesreća, a ne planirana opcija za povratak kući. Promislite prije nego krenete. Jer nama stvarno nije cilj biti vodonoša s ruksakom i lampom u četiri ujutro.“