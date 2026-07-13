HGSS-ovci imali nesvakidašnju akciju kod Vrlike

Članovi Ispostave Vrlika, HGSS Stanice Split, ovog su ponedjeljka imali neobičnu intervenciju tijekom koje nisu spašavali ljude, već jedno nesretno tele.

Nakon dojave vlasnika, oko 13:20 sati na teren su izašla tri člana Stanice i jedan vanjski suradnik. Njihov zadatak bio je izvući tele koje je upalo u usku rupu u zemlji duboku desetak metara.

Rupa se otvorila nakon obilnih kiša, a životinja je ostala zarobljena bez mogućnosti izlaska. Zahvaljujući brzoj reakciji i iskustvu HGSS-ovaca, akcija spašavanja uspješno je završena u 15:45 sati, a tele je sigurno izvučeno.