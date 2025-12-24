HGSS na Badnjak dronom pronašao nestalog muškarca na Marjanu: Pothlađen i dezorijentiran, ali živ

Stariji muškarac nestao je u popodnevnim satima na području Marjana, a dojava o nestanku zaprimljena je tijekom noći. Iz Hrvatske gorske službe spašavanja – HGSS Stanice Split otkrili su da su poziv dobili u 00:40 sati, nakon čega je odmah pokrenuta potraga koja je potrajala do jutra i nastavila se tijekom dana.

Lociran bespilotnom letjelicom HGSS-a u 13:45

Prema informacijama koje su iznijeli iz HGSS-a Split, ključni trenutak dogodio se na Badnjak u 13:45 sati, kada je nestala osoba locirana pomoću bespilotne letjelice HGSS-a na području Marjana.

"Osoba je locirana pomoću bespilotne letjelice HGSS-a. Pronađena je pothlađena i dezorijentirana, ali živa."

Nakon pronalaska, muškarac je na terenu zbrinut, a potom i transportiran te predan timu hitne medicinske službe.

U velikoj akciji sudjelovalo je gotovo 100 ljudi, potvrdili su iz HGSS-a. Uz pripadnike HGSS-a i vanjske suradnike, angažirani su i K9 timovi, djelatnici Park-šume Marjan te druge službe.

Među uključenima su bili:

HGSS i vanjski suradnici

K9 potražni timovi

djelatnici Park-šume Marjan

policija

vatrogasci (Split, Žrnovnica, Trogir i Okrug)

timovi s bespilotnim letjelicama

HGSS naglašava: "Brza dojava i tehnologija spašavaju živote"

Iz HGSS-a Split posebno su istaknuli važnost brze reakcije i koordinacije više službi, ali i sve veću ulogu tehnologije u potragama.

"Brza dojava, kvalitetna koordinacija i znanje, uz pomoć tehnologije, spašavaju živote."