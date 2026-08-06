HGSS Makarska spasio iscrpljenog planinara na Biokovu: Na zahtjevnu stazu krenuo u natikačama

U srijedu u 18:30 sati HGSS Stanica Makarska zaprimila je poziv stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća, na oko 1.050 metara nadmorske visine.

Muškarac je dojavio kako je zbog visokih temperatura i nedostatka vode dehidrirao te osjeća izrazitu malaksalost zbog koje više nije mogao sigurno nastaviti kretanje niti pronaći put.

Na teren su odmah upućena četiri spašavatelja, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo su im se pridružila još četiri člana HGSS Stanice Makarska.

Nakon višesatnog noćnog uspona, spašavatelji su u 22:50 sati stigli do unesrećenog. Na mjestu događaja pružili su mu prvu pomoć, a nakon odmora i rehidracije započeli su silazak prema vozilu. Akcija spašavanja uspješno je završena u 2:50 sati povratkom svih sudionika.

Iz HGSS-a ponovno apeliraju na sve posjetitelje Biokova da prije odlaska u planinu pažljivo isplaniraju izlet. Tijekom ljetnih mjeseci nužno je ponijeti dovoljnu količinu vode, izbjegavati najtopliji dio dana te koristiti odgovarajuću planinarsku obuću.

U ovom slučaju dodatni je rizik predstavljala činjenica da je unesrećeni na zahtjevnu planinsku stazu krenuo u natikačama, što je znatno otežalo njegovo kretanje i povećalo opasnost od nesreće.