HGSS i policija tragali za nestalim 63-godišnjakom: Pronađen nepomičan na teško pristupačnoj padini

Potraga za 63-godišnjim muškarcem koji je nestao na području Sisačko-moslavačke županije uspješno je završena zahvaljujući zajedničkoj akciji policije i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). Muškarac je pronađen na teško pristupačnom terenu, pothlađen i dehidriran, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu.

Kako je izvijestila Policijska uprava sisačko-moslavačka, Postaja granične policije Dvor zaprimila je 26. listopada oko 23 sata prijavu nestanka 63-godišnjaka koji je istoga dana u poslijepodnevnim satima pješice otišao od kuće u mjestu Gornja Stupnica. Nakon njegova odlaska izgubio mu se svaki trag.

Budući da muškarac sa sobom nije imao mobitel ni osobne dokumente, policijski službenici odmah su pokrenuli potragu.

U potragu uključeni dronovi i psi tragači

U potrazi su sudjelovali policijski službenici i pripadnici HGSS-a, koji su zajednički pretraživali teren. Kako bi što prije pronašli nestalog muškarca, koristili su policijske bespilotne letjelice i pse tragače.

Nakon intenzivne potrage, muškarac je pronađen 27. listopada oko 15.30 sati na teško pristupačnom području.

Pronađen je kako nepomično leži na padini, u teškom zdravstvenom stanju.

Pothlađen i dehidriran prevezen u bolnicu

Zbog pothlađenosti, dehidracije i narušenog zdravstvenog stanja muškarcu je odmah pružena potrebna pomoć.

Nakon izvlačenja s nepristupačnog terena predan je djelatnicima hitne medicinske pomoći, koji su ga prevezli u Opću bolnicu u Sisku.

Iz Policijske uprave sisačko-moslavačke istaknuli su kako je potraga uspješno završena zahvaljujući angažmanu svih sudionika i njihovoj dobroj koordinaciji na terenu.