Hezonja se dogovorio s NBA klubom

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja (31) vraća se u NBA ligu. Potpisao je jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara (2,46 milijuna eura), a u momčadi bi trebao preuzeti važnu ulogu nakon što klub u prijelaznom roku nije uspio dogovoriti povratak LeBrona Jamesa. Vijest o Hezonjinom dogovoru s Cavsima prvi je objavio Shams Charania s ESPN-a.

Informaciju je američkom mediju potvrdio Michael Tellem iz agencije Excel Sports Management, koja zastupa hrvatskog košarkaša. Interes za Hezonjom pokazali su i Golden State Warriorsi, no dogovor je postignut s Clevelandom, piše Index.

Za 31-godišnjeg Dubrovčanina ovo je povratak u Sjedinjene Američke Države nakon što je europsku karijeru nastavio po završetku sezone 2019./20. Bit će mu to šesta sezona u najjačoj svjetskoj ligi. Hezonja, koji igra na poziciji niskog krila, visok je 206 centimetara i težak 110 kilograma, a Clevelandu donosi napadačku kvalitetu i iskustvo koje je momčadi potrebno.

Put prema povratku u NBA

Povratak u NBA bio je Hezonjin prioritet nakon šest godina u Europi, od čega je posljednje četiri sezone proveo u Real Madridu. Prema informacijama Donatasa Urbonasa s portala BasketNews, Hezonja je iskoristio izlaznu klauzulu u svom ugovoru s Realom koja mu je omogućavala prelazak u NBA. Time je i formalno otvoren put za njegov odlazak iz španjolskog kluba.

Karijera u dva dijela

Hezonja je na NBA draftu 2015. godine izabran kao peti izbor. U svom prvom boravku u ligi odigrao je ukupno 330 utakmica za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse.

Prosječno je na terenu provodio 18,5 minuta i za to vrijeme bilježio 6,9 poena i 3,1 skok. Nakon odlaska iz NBA lige, uspješno je igrao u Europi za Panathinaikos, UNICS Kazan i Real Madrid, gdje se profilirao kao jedan od najboljih krilnih igrača Eurolige.

Zagonetna poruka agenta

O Hezonjinoj budućnosti proteklih se dana mnogo raspravljalo. Igrač je upravi Reala najavio odlazak i prije nego što je imao čvrstu ponudu, što je moglo zakomplicirati njegov status. Isprva se nagađalo da bi mogao potpisati kratkoročni ugovor samo da se oslobodi obveza i vrati u Euroligu, gdje ga je navodno čekao klub iz Dubaija.

Ipak, Hezonja se vraća u NBA, gdje je već igrao pet sezona, od 2015. do 2020. godine. Njegov zastupnik Miško Ražnatović u petak je dao naslutiti konačni smjer objavom na društvenim mrežama: "Dubrovačka Republika i njeni stanovnici oduvijek su bili poznati po svom trgovačkom mentalitetu. Stoljeća su prošla, stvari su se promijenile, a sada je taj mentalitet na neki način postao viteški, konjanički..."

Ražnatović je aludirao na to da je Hezonja rođen u Dubrovniku, a "Konjanici" (eng. Cavaliers) naziv je za momčad iz Clevelanda.

Što to znači za hrvatsku reprezentaciju?

Hezonjin povratak u NBA znači da će za Hrvatsku moći igrati tek u sljedeće dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv Latvije i Nizozemske u kolovozu. Nakon toga neće moći nastupiti u studenom protiv Poljske i Nizozemske te u veljači protiv Latvije i Poljske.

O Cavaliersima

U svojoj su povijesti osvojili jedan naslov NBA prvaka. Do jedinog trofeja stigli su 2016. godine, kada su predvođeni LeBronom Jamesom i Kyriejem Irvingom u finalu pobijedili Golden State Warriorse nakon što su u seriji gubili 3:1. Cleveland je ukupno pet puta igrao u NBA finalu.

Cavaliersi su sezonu 2025./26. završili s 52 pobjede i 30 poraza, što im je donijelo četvrto mjesto u Istočnoj konferenciji. U doigravanju su izbacili Toronto Raptorse i Detroit Pistonse te stigli do finala Istoka, u kojem su ih New York Knicksi pobijedili 4:0.

Probali su izgraditi momčad za naslov u narednoj sezoni, ali nedolaskom LeBrona i jačanjem drugih ekipa na Istoku nisu jedini koji pretendiraju na naslov. Uz branitelje naslova New York Knickse, ozbiljni kandidati su Miami Heat s Giannisom Antetokounmpom i Philadelphia 76ersi, gdje je James odlučio nastaviti karijeru. Najveće zvijezde u momčadi Cavsa su Donovan Mitchell i James Harden.

Za Cleveland su dosad igrala dvojica hrvatskih košarkaša. Bruno Šundov nastupio je u četiri utakmice tijekom sezone 2003./2004., dok je Ante Toni Žižić od 2017. do 2020. odigrao 113 utakmica za Cavalierse.