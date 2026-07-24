Heroju koji je prvi položio život za Hrvatsku odaje se počast: U Zagori se okuplja policiju iz cijele Hrvatske

U subotu i nedjelju, 25. i 26. srpnja 2026. godine, u Aržanu će se održati 30. memorijalni malonogometni turnir u spomen na prvog poginulog redarstvenika Josipa Jovića, koji je bio pripadnik specijalne jedinice policije Ministarstva unutarnjih poslova i poginuo je 31. ožujka 1991. godine na Plitvicama.

Malonogometni turnir organizira Udruga policijskih branitelja Domovinskog rata Imotski uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

U subotu, 25. srpnja, previđeno je:

09:00 sati polaganje vijenaca na groblju u Aržanu

10:00 sati svečano otvorenje i početak turnira

Ove godine sudjelovat će 14 malonogometnih ekipa iz 12 policijskih uprava, ekipa Hrvatske vojske iz Vojarne 126. Brigade Hrvatske vojske u Sinju i Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, a na svečanom otvorenju turnira bit će i načelnik PU splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, koji će prije početka turnira položiti vijenac na posljednjem počivalištu Josipa Jovića.