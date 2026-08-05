Herojski pothvat pilota Hitne: Helikopter spustio na stijene kako bi spasili unesrećenog

Na društvenim mrežama objavljena je snimka nesvakidašnje akcije medicinskog helikoptera koja je izazvala brojne reakcije i pohvale.

Kako se navodi u opisu videa, zbog nemogućnosti slijetanja u blizini plaže pilot helikoptera Hitne medicinske pomoći donio je brzu odluku te letjelicu spustio izravno na obližnje stijene. Time je omogućio iskrcavanje medicinskog tima koji je stigao do unesrećenog i uspješno ga zbrinuo.

– Ovako nešto može samo veliki majstor. Zbog nemogućnosti slijetanja u blizini plaže, naš heroj HMP odlučio je spustiti helikopter direktno na stijene blizu unesrećenog i iskrcati medicinski tim koji je uspješno spasio pacijenta. Hvala im i kapa do poda za ovakav podvig – stoji u opisu objavljenog videa.

Snimka je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne komentare, a korisnici društvenih mreža posebno su pohvalili prisebnost pilota i profesionalnost cijelog medicinskog tima, zahvaljujući kojima je akcija spašavanja uspješno izvedena na iznimno zahtjevnom terenu.

Video pogledajte OVDJE.