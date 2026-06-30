Herojska borba vatrogasaca na Čiovu: Četiri kanadera i 150 ljudi zaustavili vatru

Veliki požar koji je u utorak tijekom snažnog grmljavinskog nevremena izbio na Čiovu stavljen je pod nadzor te više nema širenja vatre niti ugroze za stambene objekte, potvrdio je za Dalmaciju Danas županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.

U gašenju požara sudjelovale su goleme vatrogasne snage. Na terenu je bilo oko 150 vatrogasaca iz cijele Splitsko-dalmatinske županije, s 40 vatrogasnih vozila, uz pripadnike Intervencijske vatrogasne postrojbe Divulje.

U pomoć su bili uključeni i protupožarni zrakoplovi. Kanaderi su u jednom dijelu intervencije djelovali s dva zrakoplova, a potom su u gašenje bila uključena čak četiri kanadera.

Prema prvim procjenama, požar je zahvatio oko 100 hektara duge i uske površine. Vatrogasci trenutačno rade na sanaciji požarišta i izradi protupožarne pruge kako bi spriječili moguće ponovno aktiviranje vatre.

Materijalna šteta ipak postoji. U požaru je izgorjelo nekoliko manjih pomoćnih objekata, odnosno potleušica, kao i nekoliko kontejnera, no najvažnije je da kuće nisu bile zahvaćene vatrom.

Istodobno su vatrogasci tijekom večeri gasili još nekoliko požara izazvanih nevremenom. Na Šolti je požar u masliniku, koji je najvjerojatnije izazvao udar munje, brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca i jednog kanadera stavljen pod kontrolu.

Požar je izbio i na području Vinišća, gdje su također intervenirali jedan kanader i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marina. Požar je lokaliziran, a u tijeku je sanacija požarišta.

Podsjetimo, požar na Čiovu izbio je tijekom snažnog grmljavinskog nevremena koje je pogodilo srednju Dalmaciju. Vatra se zbog olujnog vjetra u početku vrlo brzo širila na području Žednog i Okruga, no jaka kiša koja je pala tijekom večeri znatno je pomogla vatrogascima u obuzdavanju požara.