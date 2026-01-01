Herojska akcija: Helikopterom HRZ-a pacijent na respiratoru prevezen iz Dubrovnika u Split

Na Staru godinu, 31. prosinca 2025., u kasnim večernjim satima, posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjelovala je u hitnoj medicinskoj akciji prijevoza pacijenta priključenog na respirator.

Pacijent je prevezen iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, a akcija je provedena brzo, sigurno i profesionalno.

Kapetan helikoptera, bojnik Branko Prgomet rekao je kako je akcija protekla u najboljem redu te naglasio visoku razinu spremnosti pilota: “Spremni smo i uvježbani za ovakve zadaće u svakom trenutku kada je pomoć najpotrebnija.”

Ova akcija još jednom potvrđuje predanost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pružanju potpore civilnim institucijama i građanima, neovisno o datumu, vremenu ili uvjetima, s ciljem zaštite i spašavanja ljudskih života.