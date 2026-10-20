Heroji velikog požara kod Omiša mogli bi dobiti prestižno priznanje. Grad traži sve koji su spašavali ljude s mora

Grad Omiš priprema nominaciju za Plavu vrpcu Vjesnika u kategoriji grupnog spašavanja, a želi da se na popisu nađu svi koji su sudjelovali u spašavanju na moru tijekom kolovoškog požara.

Hrabrost i nesebičnost ljudi koji su tijekom velikog požara na omiškom području pomagali u spašavanju ljudskih života mogle bi biti nagrađene prestižnim priznanjem. Grad Omiš pokrenuo je inicijativu za prikupljanje podataka o svim sudionicima spašavanja na moru tijekom požara koji je 13. kolovoza 2026. godine zahvatio područje grada.

Cilj je sastaviti cjelovit popis osoba koje su sudjelovale u akcijama spašavanja te pripremiti nominaciju za Plavu vrpcu Vjesnika u kategoriji grupnog spašavanja.

Iz Grada ističu kako žele obuhvatiti sve koji su svojim angažmanom, hrabrošću i spremnošću da pomognu drugima pridonijeli spašavanju ljudskih života.

Sudionici se mogu javiti do 30. listopada

Svi koji su sudjelovali u spašavanju na moru pozvani su da se jave najkasnije do petka, 30. listopada 2026. godine.

Podatke je moguće dostaviti elektroničkom poštom na adresu grad@omis.hr ili osobno u prostorijama Grada Omiša na adresi Trg kralja Tomislava 5/I, radnim danom od 8 do 14 sati.

Potrebno je navesti ime i prezime, kontaktni broj telefona te kratak opis sudjelovanja u spašavanju, uključujući mjesto i način na koji je osoba pomagala.

Ovom inicijativom Grad Omiš želi osigurati da doprinos svih sudionika spašavanja bude prepoznat i primjereno vrednovan.

Iz gradske uprave zahvalili su svima koji su u trenucima opasnosti pokazali hrabrost, humanost i nesebičnu spremnost da pomognu drugima.

Prikupljeni podaci poslužit će za pripremu zajedničke nominacije za Plavu vrpcu Vjesnika, priznanje kojim se odaje počast iznimnim pothvatima spašavanja ljudskih života na moru.