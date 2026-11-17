Vatrogasci Podgora ove godine obilježavaju velikih 50 godina djelovanja, a tim povodom u petak, 20. studenoga 2026., organiziraju proslavu na koju pozivaju sve mještane, kolege vatrogasce, odrasle i djecu.

Pola stoljeća vatrogasne tradicije, predanosti i zajedništva bit će obilježeno prigodnim programom u Podgori. Vatrogasci Podgora pozvali su građane da im se pridruže u proslavi velike obljetnice.

Program započinje u petak, 20. studenoga, u 15 sati defileom vatrogasnih vozila od lučice Čaklje, preko rive, do Trga don Mihovila Pavlinovića, gdje je predviđena prezentacija vatrogasne opreme.

Poziv svim generacijama

Iz Vatrogasaca Podgora uputili su poziv svim građanima općine Podgora, kolegama i kolegicama vatrogascima, kao i najmlađima, za koje najavljuju i prigodne darove.

„Poziv svim građanima općine Podgora, drugim kolegama i kolegicama, odraslima i djeci (koju će čekati i prigodni darovi) da nam se pridruže u proslavi velike obljetnice.

Program u petak je namijenjen svima Vama koji ste uz nas bili cijelo vrijeme.

Veselimo se Vašem dolasku“, poručili su Vatrogasci Podgora.