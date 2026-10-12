Heroji koji su probijali pomorsku blokadu Dubrovnika ponovno na okupu: U Brocama oživjela sjećanja na hrabre noćne plovidbe 1991. godine!

U Brocama je obilježena 35. obljetnica početka probijanja pomorske blokade Dubrovnika. Tom prigodom ponovno su se okupili splitski skiperi, pripadnici S-voda iz Omiša, odnosno Prvog diverzantskog odreda HRM-a, te branitelji iz Stona, Broca, Kobaša i Dubrovnika, kako bi se prisjetili ratnih dana i zajedničkog doprinosa obrani Dubrovnika.

U najtežim vremenima tijekom ratnih zbivanja dragovoljci HRM-a osiguravali su opskrbu ljudstvom, oružjem, streljivom i svim ostalim što je bilo potrebno opkoljenom Dubrovniku. Tijekom 1991. godine svake su noći prevozili ljude i potrepštine do luke Šipanske Luke, unatoč opasnosti od četničkih brodova koji su se nalazili u Elafitskom kanalu.

Koliko je taj prijevoz značio za grad, govori i podatak da se u jednom trenutku prevozio čak i kvasac za kruh, a svakodnevno se, usprkos opasnosti, dostavljala i Slobodna Dalmacija. Pelješac je tada živio za obranu Dubrovnika, a trud i hrabrost svih koji su sudjelovali u tim pothvatima ne smiju pasti u zaborav.

Tijekom obilježavanja Zoran Šimić, prvi zapovjednik obrane Pelješca, položio je vijenac u more s broda Obalne straže Hrvatske ratne mornarice u spomen na sve poginule i preminule suborce. Sveta misa održana je u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Brocama.

Susret je bio prilika za prisjećanje na lijepe i tužne trenutke iz 1991. godine te na zajedništvo koje je obilježilo stvaranje slobodne Hrvatske.

Dragovoljci iz Stona, Broca, Kobaša, Dubrovnika, Splita i Omiša još su jednom istaknuli važnost očuvanja sjećanja na sve one koji su sudjelovali u obrani Dubrovnika i u najtežim trenucima pomagali njegovim stanovnicima.

Neka je vječna slava i hvala našim poginulim i preminulim braniteljima!