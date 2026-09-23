Heroji iz Makarske među prvim "Čuvarima Jadrana": Spašavali djecu, roditelje, par i psa usred bure

Ljudi koji su tijekom dramatičnih situacija na moru riskirali vlastitu sigurnost kako bi pomogli drugima našli su se među prvim dobitnicima priznanja Čuvari Jadrana. Posebno zapaženo mjesto među nagrađenima pripalo je Makaranima i djelatnicima makarske Lučke kapetanije, iza kojih stoje dvije zahtjevne akcije spašavanja tijekom ovogodišnje sezone.

Svečana dodjela održana je u utorak u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, u završnom dijelu konferencije „Nautički turizam Hrvatske 2030.“. Riječ je o prvom izdanju priznanja Čuvari Jadrana, projekta Jutarnjeg lista posvećenog ljudima koji čuvaju živote na moru, prirodu, pomorsku tradiciju i otočne zajednice.

Bura ih odnijela na pučinu, oni nisu čekali

Među nagrađenima su Goran Vranješ i Josip Jurišić, protagonisti dramatične akcije od 4. srpnja. Dvoje mladih na SUP dasci bura je odnijela daleko od obale, nakon čega su roditelji pedaline krenuli za njima i sami se našli u ozbiljnoj opasnosti. Ukupno je pomoć trebala skupina od pet osoba.

Prije dolaska nadležnih službi Vranješ je prema unesrećenima krenuo jet-skijem, a Jurišić gumenjakom. Uspjeli su doći do turista, povezati ih te ih vratiti prema sigurnosti obale. Upravo zbog te intervencije dodijeljeno im je priznanje u kategoriji spašavanja života na moru.

Vranješ je u Zagrebu preuzeo priznanje i u Jurišićevo ime. Zahvaljujući na nagradi, poručio je kako je prima s ponosom jer prepoznaje ljude koji u takvim situacijama riskiraju vlastitu sigurnost kako bi spasili druge.

Noćna potraga po valovima i gotovo nikakvoj vidljivosti

Još jedno priznanje otišlo je posadi broda SAR 10 Lučke kapetanije Makarska, koju su činili Marin Puharić, Marino Popović, Toni Mladinov i Nazario Kostanić.

Njihova akcija odvijala se iste večeri. Iza 23 sata stigla je dojava o dvije osobe koje se u plovilu nisu uspijevale vratiti prema kopnu. U mrklom mraku, uz buru, valove visoke gotovo dva metra i vidljivost smanjenu posolicom na tek nekoliko desetaka metara, posada je krenula u potragu. Unesrećene su pronašli nakon približno pola sata, oko tisuću metara od svjetionika Lašćatna na Braču. Spašeni su muškarac i žena iz Poljske te njihov pas.

Od spašavanja života do čuvanja pomorske baštine

Makarski dobitnici dio su znatno šire skupine prvih „Čuvara Jadrana“. Nagrađeni su, među ostalima, pripadnici Obalne straže koji su po valovima do sedam metara prevozili ranjenika s Visa, policajci koji su reanimirali turisticu u Medveji, vatrogasac s Cresa, ljudi posvećeni spašavanju plemenite periske te čuvari tradicionalnih brodova i otočnih zajednica.

U sklopu iste svečanosti dodijeljena su i Nautička jedra 2026. prema izboru čitatelja Jutarnjeg lista. Zlatno jedro osvojila je Marina Vrsar, srebrno ACI marina Pula, a brončano ACI marina Vodice.

Prvo izdanje projekta tako je zaključeno pričama ljudi kojima more nije samo mjesto odmora – nego prostor u kojem se ponekad, u nekoliko minuta, odlučuje o tuđem životu.

Pripadnici Obalne straže dobitnici

Među dobitnicima priznanja „Čuvari Jadrana 2026.“ našli su se i pripadnici Obalne straže Republike Hrvatske – Blaž Ljubica, Tonći Mirosavac, Tomislav Bilić, Joso Skorić i Karlo Franić. Priznanje u kategoriji Spasitelji dobili su za dvije zahtjevne intervencije tijekom ove godine. U ožujku je posada brodice GB-203 „Modrulj“ u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima obavila hitni medicinski prijevoz ozlijeđenog muškarca s Visa u Split, dok su u lipnju pripadnici Obalne straže sudjelovali u intervenciji nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima, između Brača i Šolte. Tijekom potrage korišteno je i autonomno podvodno vozilo, kojim je nakon dva sata pretraživanja morskog dna locirana potonula jedrilica.