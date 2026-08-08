Heroj s mjesta nesreće dvaju vlakova: "Bilo je sve puno krvi"

U pomoć unesrećenima u sudaru dva vlakova kraj Križevaca priskočili su i mještani. Među njima je bio i Božidar Zrinski, koji je među prvima stigao na mjesto događaja, piše RTL.

Iza njega je dug i potresan dan. Prizor koji ga je dočekao, kaže, bio je stravičan.

"Stravičan prizor. Bilo je sve puno krvi, zbunjeni ljudi, teško. Kad sam vidio vlak na vlaku, teretni na ovome, gledalo se samo da se što prije zbrinu ljudi", opisao je Zrinski.

Teren na mjestu nesreće bio je iznimno nepristupačan, što je dodatno otežavalo spašavanje. Kada je stigla Hitna pomoć, mještani su odmah počeli organizirati pomoć kako bi se unesrećenima omogućilo što brže izvlačenje.

"Kada je došla Hitna, otišli smo odmah organizirati da se mogu spustiti. Jako nepristupačan teren, kao što i sami vidite. Sve smo poduzeli, sve je bilo u našoj moći. Nadam se da smo pomogli nekome. Ne znam što bih vam rekao na to", rekao je.

U akciji spašavanja posebno se korisnim pokazao viličar. Zrinski je, u dogovoru s vatrogascima, otišao po njega kako bi pomogli u izvlačenju i zbrinjavanju unesrećenih.

'Neki su bili krvavi, svi smo bili zbunjeni'

Zrinski je razgovarao i s nekima od unesrećenih. Kaže da je bilo vrlo teško komunicirati s njima.

"S nekima je bilo jako teško razgovarati. Neki su bili krvavi. Svi smo tamo bili zbunjeni, tako da je i mene samoga to šokiralo. Sam prizor događaja me šokirao kada sam vidio", ispričao je.

Posebno ga je potresla činjenica da su među unesrećenima bila i djeca. "Bilo je i dvoje male djece", rekao je.

Župan ga je nakon svega nazvao herojem dana zbog pomoći velikom broju ljudi. No, Zrinski na to gleda jednostavno.

"Morao sam odraditi ono što je bilo na mojoj savjesti", kratko je rekao. I sam je, priznaje, još uvijek potresen svime što je vidio.

Na kraju je najvažnije ono što je, kaže, cijelo vrijeme bilo svima na umu – da preživjeli prođu bez težih posljedica. "Da su svi živi, da nema težih posljedica i da nije nitko smrtno stradao", poručio je Zrinski.