Heroj Oluje prisjetio se povijesnog dana: "Da je ispred nas stajala i američka vojska, ušli bismo u Knin"

Na današnji dan prije 31 godinu Hrvatska vojska oslobodila je Knin, čime je okrunjena operacija Oluja i ostvarena najveća pobjeda u Domovinskom ratu. RTL je razgovarao s Josipom Bebekom, predsjednikom Udruge veterana IV. gardijske brigade "Pauci" Šibensko-kninske županije, koji se prisjetio tih dana.

"Krenuli smo iz pravca Bosanskog Grahova. Doslovno kao dočasnik u Hrvatskoj vojsci nisam znao da se ide na Knin, da se oslobađa Knin. Mislio sam da idemo u još jednu akciju pa ćemo dalje", kazao je Bebek i svim Hrvatima čestitao Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja.

"Nekih tri kilometra smo se uvukli prema Kninu. U 5.00 ujutro 4. kolovoza je krenula topnička priprema. Gađali smo brdo koje se zove Igla. Nažalost, prošle godine sam saznao, da su na tom brdu poginula dvojica pripadnika VII. gardijske brigade, koja je uzimalo to brdo, i to su pravi heroji Domovinskog rata, a ja sam samo vaš sugovornik", nastavlja Bebek.

Zanos, sreća, ponos

"Taj dan, oko četiri popodne koliko se sjećam, uzeli smo to brdo i čekali da se smrkne. Kad se smrklo, uvlačili smo se dalje prema hrvatskoj granici. Iskreno se ne mogu sjetiti kako se zvalo mjesto gdje smo se stacionirali. Znam da smo bili desno, a s lijeve strane do nas topništvo VII. gardijske brigade. Petog ujutro, 15 do 5, počela je operacija", kaže naš sugovornik.

Otkriva kakav je bio osjećaj ući u Knin: "Moram vam reći, da je tada stajala ispred nas američka vojska, mi bismo ušli u Knin, jer je toliki zanos, sreća i ponos bila kad smo saznali da idemo u Knin. To se nije moglo ni s čime usporediti. Ušli bismo taman da nas iznijela cijela brigada, ali bismo ušli. Ono što me razočaralo, kad smo došli, mislio sam da će biti fighta u Kninu, nismo se fightali, ušli smo u poluprazan grad."

"Da je više ljudi, bilo bi više žrtava, i to ne bi bilo dobro, to nije ono što bi nas krasilo. Na to sam ponosan - VII. I IV. brigada kada su ušle u Knin, nisu nikoga ubile. Dan ili dva iza toga, da vam ne slažem, krenuli smo prema Srbu. Mi smo ostavili čist grad", zaključuje Bebek.