Heroj koji se vratio po ranjenog suborca: Solin obilježio 35 godina od pogibije Nenada Režića

U Solinu je danas, 13. listopada, obilježena 35. obljetnica pogibije Nenada Režića, prvog poginulog hrvatskog branitelja s područja grada Solina. U spomen na njegovu hrabrost i žrtvu, kod spomen-obilježja u Svetom Kaji položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće.

O obilježavanju obljetnice izvijestio je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji je na društvenim mrežama podsjetio na okolnosti Režićeve pogibije i njegov nesebičan čin tijekom Domovinskog rata.

Ranjen se vratio pomoći suborcu

Nenad Režić poginuo je 13. listopada 1991. godine u Marincima pokraj Vukovara, kao pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko. Bio je jedan od prvih hrvatskih branitelja koji su izgubili život u obrani Hrvatske.

Prema riječima gradonačelnika Ninčevića, Režić je tijekom borbenih djelovanja već bio pogođen metkom, ali se unatoč vlastitoj ozljedi odlučio vratiti po ranjenog suborca.

U pokušaju da mu pomogne stradao je od gelera granate.

„Način na koji je dao svoj život odraz je posebne hrabrosti i žrtve za drugoga i zapravo ta njegova žrtva simbolizira hrabrost hrvatskih branitelja”, poručio je Ninčević.

Počast kod spomen-obilježja u Svetom Kaji

U obilježavanju obljetnice sudjelovali su članovi Režićeve obitelji, njegovi suborci, pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko te predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Zajedno s gradonačelnikom položili su cvijeće i zapalili svijeće kod spomen-obilježja u Svetom Kaji, podignutog u čast poginulom branitelju.

Ninčević je istaknuo kako uspomena na Nenada Režića ostaje važan dio povijesti Solina, ali i podsjetnik na žrtvu hrvatskih branitelja.

„I nakon 35 godina, s ponosom i dubokim poštovanjem čuvamo uspomenu na Nenada Režića, njegovu hrabrost i nesebičnost. Njegov prerano ugašeni život i žrtva koju je podnio trajno su utkani u povijest našega Solina i slobodu koju danas živimo”, zaključio je solinski gradonačelnik.