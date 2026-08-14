Heroj dramatične noći kod Omiša: S dva broda spasio 60 ljudi, među njima djecu i ozlijeđene

Dok je požar kod Omiša gutao sve pred sobom, a ljudi u panici tražili način kako pobjeći pred vatrom, pojedinci su riskirali vlastite živote kako bi pomogli drugima. Među njima je i Milan Balić iz Stanića, koji je tijekom dramatične noći sa svoja dva broda spasio čak 60 ljudi, među kojima je bilo djece, starijih i ozlijeđenih.

Balić je u razgovoru s reporterom RTL-a Danas Radom Županovićem opisao trenutke u kojima se požar približavao moru, a ljudi su u panici bježali prema plaži:

"Šta da vam kaže, horor. To je bio horor. Sve je počelo s gornje strane ceste, nadali smo se da neće proći na donju stranu. Ali je prešlo. Ljudi su bježali u smjeru mora jer je to bilo najlogičnije i moja kuća je među prvima na moru i ja sam se trudio spasit je što sam više mogao i hvala Bogu nije joj se ništa dogodilo. I ljudi su se tako spuštali na plaži. Svi. I stari i mladi i djeca. I odlučio sam po onom nevremenu i vatri da uzmem svoj brod.“ počinje priču Milan Balić.

U akciju krenuo sa čak dva plovila. Manji brod vezao je za veći brod, a zajedno je u njih ukrcao 60 ljudi:

"Muškarce starije dobi sam stavio u mali brod, a ženu djece i starije sam stavio u veliki brod. Bila je stvarno velika panika, a sa mnom su u brodu bile tri ozlijeđene osobe, a koliko znam dvije osobe su čak u Zagrebu u komi. Oba su moja susjeda. Jedan je imao prijelome i opekotine, a drugi opekotine trećega stupnja.“ priča nam Milan.

Put prema Omišu bio je iznimno težak. Puhala je jaka bura, vidljivost je bila gotovo nikakva, a Balić se cijelo vrijeme brinuo za sigurnost ljudi na brodovima:

"Kad smo se nekako ukrcali u taj brod i dalje su ljudi vikali s plaže. Ali jednostavno, ja bih volio svima pomoći, ali nije bilo mjesta. Dok smo vukli mali brod s velikim brodom najviše me je bilo strah da se ne potopi mali brod u kojem su bili i ozlijeđeni.“ nastavlja priču hrabri Milan.

Drama se nastavila i nakon dolaska u Omiš. U pristaništu se dogodila nezgoda - mali brod se preokrenuo, a ljudi su završili u moru:

"Svi su upali u more. I hvala Bogu da su tu bili i vojska i specijalna policija koji su pomogli da izvučemo njih sve iz mora", završio je priču Milan Balić.