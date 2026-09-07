Hercegovci ogorčeni zbog požara: "Ovo je zločin. Zbog ovakvih ljudi vrijeme radije provodim u pećinama"

Fotografije i videosnimke koje svakodnevno stižu s požarišta iz čak tri općine, Kupresa, Rame i Tomislavgrada, najbolje svjedoče o razmjerima požara, ali i o iznimno teškim uvjetima u kojima se s vatrom bore vatrogasci, šumari i brojni dragovoljci.

O požarima, njihovim posljedicama, ali i odgovornosti za nastalu situaciju novinari portala Tomislavcity razgovarali su s Tomislavgrađanima na gradskoj tržnici. Ovoga ponedjeljka ondje je bilo zamjetno manje ljudi, a sugovornici nisu skrivali zabrinutost i ogorčenje zbog svega što se događa.

Većina ih smatra kako su požari podmetnuti, a posebno ističu potrebu za strožim, odnosno rigoroznijim kaznama za one koji namjerno izazivaju požare. Smatraju da bi ozbiljnije sankcije mogle djelovati preventivno i pomoći u sprečavanju ovakvih katastrofa.

Jedan od sugovornika, koji je i sam sudjelovao u gašenju prvog velikog ovosezonskog požara na Ljubuši, posebno je emotivno govorio o ljudima koji se danima bore s vatrom.

Kako je kazao, ovih dana na požarištu je i njegov sin.

"Došao je kući u pet ujutro i cijeli dan povraćao. I koliko je takvih dečki provelo na požarištu…", kaže on.

Iza svake takve rečenice krije se priča o ljudima koji vlastito zdravlje i sigurnost stavljaju na kocku kako bi zaštitili tuđu imovinu, šume i prirodu.

Građani upozoravaju i na odnos prema prirodi. Neki ističu kako sve manje vole boraviti među ljudima zbog neodgovornih pojedinaca koji iza sebe ostavljaju smeće. Kažu kako zbog toga radije vrijeme provode na drugim mjestima – u pećinama!

A posljedice požara bit će vidljive još dugo nakon što se posljednji plamen ugasi.

"Šteta je ogromna. Žalosno je vidjeti ono crnilo i uništenu prirodu nakon požara", poručuje jedan od sugovornika.

Za drugog, ono što se događa ima samo jednu kvalifikaciju: "Ovo je ravno svakom zločinu i to širokih razmjera", rekao je on za portal Tomislavcity.