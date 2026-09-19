Hercegovački div preuzima hotelski lanac na Jadranu

Širokobriješki FEAL, zajedno s "Aminess Hotels & Resortsom" i tvrtkom "Texo Molior", napravio je ključan korak prema preuzimanju većinskog udjela u hrvatskoj hotelskoj kompaniji "Jadran" d.d. Crikvenica, koja upravlja s 12 turističkih objekata na Jadranu.

Glavna skupština "Jadrana" d.d. Crikvenica prihvatila je ponudu konzorcija koji čine "Aminess Hotels & Resorts", FEAL i "Texo Molior" za dokapitalizaciju društva.

Kako piše BiznisInfo.ba, nakon završetka transakcije konzorcij bi trebao steći 53,74 posto vlasništva "Jadrana" i postati njegov većinski vlasnik. Postojeći dioničari, među kojima su i hrvatski obvezni mirovinski fondovi, ostali bi manjinski vlasnici.

Posao još nije u potpunosti zaključen jer je potrebno ispuniti predviđene uvjete i pribaviti regulatorna odobrenja, među kojima je i suglasnost Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj.

"Jadran" danas upravlja s 12 smještajnih objekata raspoređenih na Crikveničkoj rivijeri, otoku Krku, Makarskoj rivijeri i otoku Braču.

Tvrtka raspolaže s približno 2000 smještajnih jedinica te zapošljava više od 490 radnika. Riječ je o hotelskom sustavu s tradicijom duljom od šest desetljeća i značajnim nekretninskim portfeljem na hrvatskoj obali.

Nakon završetka transakcije planirano je pokretanje novoga investicijskog ciklusa usmjerenog na obnovu objekata, podizanje kvalitete usluge i jačanje tržišne pozicije kompanije.

Prema ranije objavljenim informacijama, konzorcij bi kroz dokapitalizaciju trebao osigurati najmanje 50 milijuna eura svježeg kapitala.

Procjenjivalo se i da bi ukupna buduća ulaganja potrebna za obnovu i razvoj "Jadranovih" objekata mogla premašiti 100 milijuna eura, no taj iznos zasad nije potvrđen kao konačan investicijski plan novih vlasnika.

Predsjednik Uprave "Aminessa" Mladen Knežević prije je istaknuo kako postoji značajan prostor za ulaganja u objekte, kvalitetu turističkoga proizvoda i iskustvo gostiju.

Konzorcij okuplja partnere iz različitih djelatnosti. "Aminess" ima iskustvo u hotelijerstvu i upravljanju turističkim objektima, "Texo Molior" djeluje u građevinskom sektoru, dok je FEAL jedan od najvećih proizvođača aluminijskih sustava i drugih proizvoda za građevinarstvo u BiH.

Za FEAL iz Širokog Brijega transakcija predstavlja ulazak u vlasničku strukturu velikoga hotelskog sustava na hrvatskoj obali.

Posebnost posla je u tome što nije riječ o klasičnoj kupnji dionica od postojećih vlasnika, nego o dokapitalizaciji. To znači da će novac novih investitora izravno ući u kapital "Jadrana" te biti namijenjen financijskoj stabilizaciji i budućem razvoju tvrtke.

Nadzorni odbor "Jadrana" ranije je među pristiglim ponudama odabrao upravo konzorcij "Aminessa", FEAL-a i "Texo Moliora", a podrškom dioničara napravljen je još jedan važan korak prema završetku cijeloga procesa.