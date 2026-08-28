Hepatolozi otkrivaju tri jutarnje navike koje mogu pomoći zdravlju jetre

Na zdravlje jetre utječu brojne svakodnevne navike, a nekoliko jednostavnih promjena u jutarnjoj rutini može pomoći u njezinu očuvanju. Posebno je važna prevencija steatoze jetre povezane s metaboličkom disfunkcijom (MASLD), ranije poznate kao nealkoholna masna bolest jetre.

Stručnjaci za EatingWell izdvajaju tri navike koje vrijedi uvesti u svakodnevicu – uravnotežen doručak, kretanje nakon obroka te nezaslađenu kavu ili zeleni čaj.

1. Dan započnite uravnoteženim doručkom

Za prvi obrok u danu preporučuje se cjelovita hrana bogata vlaknima, proteinima i zdravim mastima, uz ograničavanje dodanih šećera.

Kada organizam primi više šećera nego što ga može iskoristiti, dio viška energije može se pretvoriti u masnoću, što s vremenom može pridonijeti njezinu nakupljanju u jetri.

"Višak šećera jedan je od najčešćih toksina za jetru. Ako dan započnete slatkim, to može pokrenuti krug naglih promjena glukoze u krvi", upozorava hepatologinja dr. Jennifer Lai.

Nutricionistica Kristin Kirkpatrick među dobrim izborima za doručak navodi zobenu kašu s borovnicama i orašastim plodovima, kajganu s povrćem, tost s avokadom te obični jogurt s bobičastim voćem.

2. Prošećite nakon doručka

Druga jednostavna navika je kretanje nakon obroka. Čak i kratka šetnja može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi, dok se redovita tjelesna aktivnost povezuje s boljim pokazateljima zdravlja jetre kod osoba s MASLD-om.

"Iako kretanje 15 do 30 minuta nakon obroka daje najbolje rezultate, jetra će vam biti zahvalna na bilo kakvoj aktivnosti. U konačnici, najbolja jutarnja navika je ona koje ćete se dosljedno pridržavati", kaže Lai.

3. Pijte kavu, ali bez puno šećera

Treća navika mogla bi razveseliti ljubitelje kave. Istraživanja povezuju konzumaciju oko 2,5 do 3,5 šalice kave dnevno s približno 40 posto manjim rizikom od problema s jetrom.

Važno je, međutim, pripaziti što se kavi dodaje. Velike količine šećera, zaslađenih sirupa i drugih dodataka mogu poništiti dio prednosti takvog izbora.

Za osobe koje ne piju kavu alternativa može biti nezaslađeni zeleni čaj. Bogat je polifenolima i katehinima, spojevima koji se također povezuju s povoljnim učincima na zdravlje jetre.

Ključ pritom nije u jednoj "čudotvornoj" jutarnjoj navici, nego u rutini koje se možemo dugoročno pridržavati.