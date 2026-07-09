Hepatolog upozorava: Ako imate masnu jetru, ovu hranu trebali biste izbaciti iz prehrane

Masna jetra jedna je od najčešćih bolesti današnjice, a problem je što se često razvija bez ikakvih simptoma. Mnogi tako godinama ne znaju da imaju ovu dijagnozu, dok se stanje postupno ne pogorša. Stručnjaci ističu da je upravo prehrana jedan od ključnih čimbenika u prevenciji i liječenju bolesti.

Prema hepatologu dr. Sujitu Janardhanu, osobe koje imaju masnu jetru trebale bi prije svega smanjiti unos jednostavnih šećera, rafiniranih ugljikohidrata i visoko prerađene hrane.

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"To uključuje gazirana i druga zaslađena pića, voćne sokove, slatkiše, čips, kekse, industrijske slastice te proizvode od rafiniranog brašna poput bijelog kruha, bijele riže i pojedinih vrsta tjestenine", rekao je za Parade.

Dodaje kako uspješan oporavak ne ovisi o izbacivanju jedne namirnice, nego o promjeni cijelog načina prehrane.

Ne radi se samo o jetri

Na ozbiljnost bolesti upozorava i dr. Giuseppi Morelli, koji ističe da masna jetra može dovesti do mnogo ozbiljnijih zdravstvenih problema.

"Iako nakupljanje masnoće u jetri u početku često ne izaziva tegobe, s vremenom može uzrokovati upalu, oštećenje i ožiljke na jetri, ali i povećati rizik od srčanih bolesti", upozorava liječnik.

Mediteranska prehrana kao najbolji izbor

Stručnjaci se slažu da je mediteranski način prehrane jedan od najboljih izbora za osobe s masnom jetrom. Preporučuju prehranu bogatu povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama, mahunarkama i zdravim mastima poput maslinova ulja.

Uz pravilnu prehranu važna je i redovita tjelesna aktivnost. Dr. Janardhan savjetuje kombinaciju aerobnih vježbi i treninga snage kako bi se poboljšalo opće metaboličko zdravlje.

Sličnog je mišljenja i dr. Andres Splenser, koji smatra da se ljudi ne bi trebali usredotočiti samo na jednu "zabranjenu" namirnicu.

"Važnije je voditi računa o cjelokupnom metaboličkom zdravlju i izbjegavati kronični kalorijski višak", poručuje. Kao osnovu prehrane preporučuje cjelovite namirnice bogate vlaknima i zdravim mastima, uz što manje industrijski prerađene hrane.

Liječnici također savjetuju ograničavanje alkohola i zaslađenih napitaka, osobito onih bogatih fruktozom, te umjesto njih preporučuju vodu, nezaslađeni čaj ili kavu.