HEP objavio popis ulica koje u četvrtak ostaju bez struje. Provjerite svoju adresu

Stanovnike brojnih dijelova Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak, 5. studenoga, očekuju privremeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži struje neće biti na pojedinim adresama u Splitu, Solinu, Kaštel Starom, na Šolti te na području Imotske i Cetinske krajine.
Prema najavljenom rasporedu, isključenja će početi već u 7 sati, a na pojedinim lokacijama radovi bi mogli potrajati do 15 sati.
Split: Bez struje i u samom centru grada
U Splitu će radovi zahvatiti više gradskih ulica, uključujući i dio najužeg centra.
Od 7 do 9.30 sati zbog radova u trafostanici prekid opskrbe najavljen je za sljedeće ulice:
- Marmontova
- Tončićeva
- Ilićev prolaz
- Šibenskih žrtava
- Neretvanska
- Omladinska
- Marčelina
- Domilijina
- Popovića
- Ulica kralja Tomislava, na potezu od Marmontove do Klaićeve poljane.
Na adresi Bleiburških žrtava 4 isključenje je predviđeno od 7 do 15 sati, dok će stanari na adresi Kaštelanova 19 bez električne energije biti od 8.30 do 10.30 sati.
Zbog zamjene mjernih uređaja, prekid je najavljen i u Vinogradskoj ulici na brojevima 78, 80 i 82, od 8.30 do 12.30 sati.
Solin: Radovi u Ulici Stjepana Radića
U Solinu će se od 8.30 do 12.30 sati mijenjati mjerni uređaji na adresi Stjepana Radića 2, zbog čega je predviđen privremeni prekid opskrbe.
Kaštel Stari: Radovi obuhvaćaju brojne adrese
Opsežniji radovi na niskonaponskoj mreži najavljeni su u Kaštel Starom, gdje će isključenja trajati od 8.30 do 13.30 sati.
Obuhvaćene su sljedeće adrese:
- Put Malačke: 36–40, 33–39 i 61
- Put Marcelina: 14–56
- Put Kolovrata: 54–98, 71 i 73
- Vinarska: 50
- Vučevica: 15–29 i 36–40
- Kaline: 23–29
- Hercegovačka: 47–75 i 36–92
- Stepinčeva: 5–27, 35 i 37
- Mile Gojsalić: 131–143 te 129A, 129B, 129C i 129D
- Križine: 5, 7, 9, 21 i 23.
Šolta: Isključenja u Rogaču i Stomorskoj
Bez struje će privremeno ostati i pojedine adrese na otoku Šolti.
U Rogaču, u Ulici Put Bada, radovi su planirani od 10.30 do 11.30 sati.
U Stomorskoj, u Ulici Put Krušice, prekid opskrbe očekuje se od 13.30 do 14.30 sati.
Imotska krajina: Višesatni prekid zbog zamjene stupova
Na području Imotskog najavljeni su radovi na zamjeni stupova dalekovoda.
Zbog toga će od 8.30 do 14.30 sati bez električne energije biti Glavina Donja i dio Prološca, na području od Konjevoda do benzinske postaje te u Lugu.
Područje Otoka: Bez struje do 15 sati
Radovi na elektroenergetskoj mreži zahvatit će i zaseoke Eleci i Vrdoljaci u naselju Jelašce, na području Otoka.
Ondje je prekid opskrbe predviđen od 8 do 15 sati.
Sva navedena isključenja povezana su s unaprijed planiranim radovima, a objavljeni termini predstavljaju očekivano trajanje prekida opskrbe električnom energijom.