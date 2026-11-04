HEP objavio popis ulica koje u četvrtak ostaju bez struje. Provjerite svoju adresu

Stanovnike brojnih dijelova Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak, 5. studenoga, očekuju privremeni prekidi u opskrbi električnom energijom. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži struje neće biti na pojedinim adresama u Splitu, Solinu, Kaštel Starom, na Šolti te na području Imotske i Cetinske krajine.

Prema najavljenom rasporedu, isključenja će početi već u 7 sati, a na pojedinim lokacijama radovi bi mogli potrajati do 15 sati.

Split: Bez struje i u samom centru grada

U Splitu će radovi zahvatiti više gradskih ulica, uključujući i dio najužeg centra.

Od 7 do 9.30 sati zbog radova u trafostanici prekid opskrbe najavljen je za sljedeće ulice:

Marmontova

Tončićeva

Ilićev prolaz

Šibenskih žrtava

Neretvanska

Omladinska

Marčelina

Domilijina

Popovića

Ulica kralja Tomislava, na potezu od Marmontove do Klaićeve poljane.

Na adresi Bleiburških žrtava 4 isključenje je predviđeno od 7 do 15 sati, dok će stanari na adresi Kaštelanova 19 bez električne energije biti od 8.30 do 10.30 sati.

Zbog zamjene mjernih uređaja, prekid je najavljen i u Vinogradskoj ulici na brojevima 78, 80 i 82, od 8.30 do 12.30 sati.

Solin: Radovi u Ulici Stjepana Radića

U Solinu će se od 8.30 do 12.30 sati mijenjati mjerni uređaji na adresi Stjepana Radića 2, zbog čega je predviđen privremeni prekid opskrbe.

Kaštel Stari: Radovi obuhvaćaju brojne adrese

Opsežniji radovi na niskonaponskoj mreži najavljeni su u Kaštel Starom, gdje će isključenja trajati od 8.30 do 13.30 sati.

Obuhvaćene su sljedeće adrese:

Put Malačke: 36–40, 33–39 i 61

Put Marcelina: 14–56

Put Kolovrata: 54–98, 71 i 73

Vinarska: 50

Vučevica: 15–29 i 36–40

Kaline: 23–29

Hercegovačka: 47–75 i 36–92

Stepinčeva: 5–27, 35 i 37

Mile Gojsalić: 131–143 te 129A, 129B, 129C i 129D

Križine: 5, 7, 9, 21 i 23.

Šolta: Isključenja u Rogaču i Stomorskoj

Bez struje će privremeno ostati i pojedine adrese na otoku Šolti.

U Rogaču, u Ulici Put Bada, radovi su planirani od 10.30 do 11.30 sati.

U Stomorskoj, u Ulici Put Krušice, prekid opskrbe očekuje se od 13.30 do 14.30 sati.

Imotska krajina: Višesatni prekid zbog zamjene stupova

Na području Imotskog najavljeni su radovi na zamjeni stupova dalekovoda.

Zbog toga će od 8.30 do 14.30 sati bez električne energije biti Glavina Donja i dio Prološca, na području od Konjevoda do benzinske postaje te u Lugu.

Područje Otoka: Bez struje do 15 sati

Radovi na elektroenergetskoj mreži zahvatit će i zaseoke Eleci i Vrdoljaci u naselju Jelašce, na području Otoka.

Ondje je prekid opskrbe predviđen od 8 do 15 sati.

Sva navedena isključenja povezana su s unaprijed planiranim radovima, a objavljeni termini predstavljaju očekivano trajanje prekida opskrbe električnom energijom.