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HEP najavio radove u Splitu: Dijelovi četiri ulice u srijedu će privremeno ostati bez struje

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te napominju kako će se radovi odvijati prema planu, a opskrba električnom energijom biti ponovno uspostavljena odmah po njihovu završetku

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio potrošača u Splitu u srijedu, 1. srpnja, privremeno će ostati bez opskrbe električnom energijom.

Kako je izvijestila Elektrodalmacija Split, prekidi opskrbe planirani su zbog radova na niskonaponskoj mreži te zamjene mjernih uređaja.

Bez struje će biti:

  • Krivi dolac (kućni brojevi 1–49) od 9 do 13 sati, zbog radova na niskonaponskoj mreži.
  • Ulica Dinka Šimunovića 16, 18 i 20 od 8:30 do 12:30 sati, zbog zamjene mjernih uređaja.
  • Drniška ulica 10 od 8:30 do 12:30 sati, također zbog zamjene mjernih uređaja.
  • Dubrovačka ulica 65 od 8:30 do 12:30 sati, zbog zamjene mjernih uređaja.

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te napominju kako će se radovi odvijati prema planu, a opskrba električnom energijom biti ponovno uspostavljena odmah po njihovu završetku.

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