HEP najavio isključenja: Evo tko će sutra u Splitu i okolici ostati bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, 27. kolovoza, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na području Splita, Solina, Uble-Tešija i Segeta Gornjeg.

Prema najavljenom rasporedu, prekidi u opskrbi električnom energijom trajat će nekoliko sati, ovisno o lokaciji.

Split

Od 8.30 do 11.30 sati bez struje će biti potrošači na adresama:

Josipa Jovića 149 i 151

Kvaternikova 5

Solin

Od 8.30 do 12.30 sati bez električne energije bit će sljedeće adrese:

Put Majdana 14A

Kaštelanska 1

Put Mira 34, 36 i 38

Hektorovićeva 13

Uble-Tešije

Na području dijela Tešija prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je od 9 do 14 sati.

Seget Gornji

Od 8.30 do 14 sati bez struje će biti područja:

Ivice

Baradići

Milati

Čarije

Riječ je o najavljenim privremenim prekidima u opskrbi električnom energijom zbog planiranih radova na mreži.