HEP najavio isključenja: Evo tko će sutra u Splitu i okolici ostati bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra, 27. kolovoza, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na području Splita, Solina, Uble-Tešija i Segeta Gornjeg.
Prema najavljenom rasporedu, prekidi u opskrbi električnom energijom trajat će nekoliko sati, ovisno o lokaciji.
Split
Od 8.30 do 11.30 sati bez struje će biti potrošači na adresama:
Josipa Jovića 149 i 151
Kvaternikova 5
Solin
Od 8.30 do 12.30 sati bez električne energije bit će sljedeće adrese:
Put Majdana 14A
Kaštelanska 1
Put Mira 34, 36 i 38
Hektorovićeva 13
Uble-Tešije
Na području dijela Tešija prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je od 9 do 14 sati.
Seget Gornji
Od 8.30 do 14 sati bez struje će biti područja:
Ivice
Baradići
Milati
Čarije
Riječ je o najavljenim privremenim prekidima u opskrbi električnom energijom zbog planiranih radova na mreži.