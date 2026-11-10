HEP najavio isključenja: Dijelovi Splita, Klisa, Podstrane i Trilja sutra bez struje

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene brojila, stanovnike pojedinih dijelova Splita i okolice sutra očekuju privremeni prekidi u opskrbi električnom energijom.

Prema najavljenom rasporedu, isključenja su planirana na području Klisa, Splita, Podstrane i Trilja, a ovisno o lokaciji trajat će od nekoliko sati do većeg dijela radnog dana.

Klis: Bez struje do 14 sati

Na području Klisa radovi su predviđeni od 8.30 do 14 sati, a prekid opskrbe obuhvatit će sljedeće adrese:

Gizdelinovo šetalište, kućni brojevi od 5 do 9

Poziralo, kućni brojevi od 3 do 27

Put Majdana, kućni brojevi od 43 do 47

Klis Kurtovići, kućni brojevi 2, 6, 20 te od 7 do 17

Split: Zamjena brojila na dvije lokacije

U Splitu će se zbog zamjene električnih brojila privremeno obustaviti opskrba od 8.30 do 12.30 sati.

Isključenje je najavljeno na adresama:

Dražanac, kućni brojevi 62 i 64

Vinogradarska ulica, kućni brojevi 58 i 60

Podstrana: Radovi će trajati pet sati

Stanovnici dijela Podstrane bez električne energije mogli bi biti od 9 do 14 sati.

Radovi će obuhvatiti dio Ulice žrtava komunizma i Ulicu Poljičkih knezova.

Trilj: Prekid opskrbe do 15 sati

Najdulji najavljeni prekid očekuje se na području Trilja, gdje će se radovi na elektroenergetskoj mreži odvijati od 8.30 do 15 sati.

Bez struje će tijekom planiranih radova biti dio potrošača u Ulici Put Okoliša.

Građanima na navedenim lokacijama preporučuje se da svoje dnevne obveze prilagode predviđenim terminima isključenja.