HEP JAVLJA: U četvrtak bez struje dio Splita i okolice, Zagore i otoka. Neka isključenja trajat će satima

Stanovnike više dijelova Splita i okolice sutra, 1. listopada, očekuju planirana isključenja električne energije. Bez struje će biti brojne ulice u Splitu, ali i dijelovi Kaštel Štafilića, Muća, Selaca, Ciste Provo, Ostrvice i Sičana.

U Splitu će od 9 do 12 sati bez struje biti Zrinsko-frankopanska od broja 36 do 54, Sutričin put 14 te Matice hrvatske od broja 16 do 44.

U Ljubičevoj ulici prekidi su najavljeni od 8.30 do 12.30 sati, i to na broju 6 te brojevima 18 i 20. Stanari Tršćanske 27 i 29 bez električne energije bit će od 8 do 14 sati.

Od 9 do 13 sati struje neće biti u Lovretskoj na brojevima od 11 do 21 te na brojevima 4, 6, 16/1 i 16/2, kao ni u Ulici Ante Starčevića na brojevima 18, 20 i 22. Kratkotrajno isključenje najavljeno je i u Ulici bana Jelačića 21, gdje struje neće biti od 7.30 do 8 sati.

Isključenja su najavljena i u Kaštel Štafiliću. Od 9 do 13 sati bez električne energije bit će Put Resnika od broja 16 do 36 te brojevi 25 i 27, Petra Ferre od 2 do 18 i od 3 do 29 te dio Ceste dr. Franje Tuđmana, odnosno brojevi 1148, 1150, 1152, 947, 947A, 947B, 947C, 949, 949A, 949B, 949C, 949D i 953.

Na području Muća od 8.30 do 15 sati bez struje će biti Postinje, Bidnić, Ramljane, Ogorje, Crivac i Milešina.

Na području Selaca isključenje je predviđeno od 8 do 14 sati za predio Ružmarin i južni dio predjela Puntinak.

Bez električne energije ostat će i dio općine Cista Provo. U Cista Grivi i Biorinama isključenje je najavljeno od 10.30 do 14 sati, dok će Ostrvica bez struje biti od 8 do 13 sati.

U Sičanima će od 8.30 do 14.30 sati električna energija biti isključena na području Bralića i Roguljića.