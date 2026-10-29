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HEP javlja: Evo koji dijelovi Splita i Dalmacije ostaju bez električne energije u petak

Donosimo točno vrijeme i lokacije

Stanovnike pojedinih dijelova Splita, Kaštela, Trogira i Dicma u petak, 30. listopada, očekuju privremeni prekidi u opskrbi električnom energijom.

Prema najavljenom rasporedu isključenja, bez struje će ostati pojedine ulice i naselja, a trajanje prekida razlikovat će se ovisno o lokaciji. Najdulje isključenje predviđeno je na području Trogira, gdje bi pojedini potrošači mogli biti bez električne energije čak šest i pol sati.

U nastavku donosimo detaljan popis lokacija i termina najavljenih prekida.

Split 

Na području Splita najavljena su dva isključenja.

Od 8:30 do 10:00 sati:

  • Put Tršćenice
  • Dio Lovačkog puta

Od 9:00 do 10:00 sati:

  • Magistrala Solin, kućni brojevi 26, 28, 30, 34, 36A, 38, 40, 42, 44, 44A, 44B i 46E
  • Stoci, kućni brojevi 1, 1A, 2, 2A i 2B
  • Zbora narodne garde 8

Kaštel Gomilica – prekid od dva sata

  • Stanovnici Ulice Dolac u Kaštel Gomilici bez električne energije trebali bi biti od 9:00 do 11:00 sati.

Dicmo – tri sata bez električne energije

Na području Dicma isključenje je najavljeno od 9:00 do 12:00 sati, a obuhvatit će:

  • Sičane
  • Mojanku
  • Radnu zonu Dicmo

Trogir – najdulji najavljeni prekid

Najdulji prekid opskrbe očekuje se u Trogiru, gdje je isključenje predviđeno od 8:30 do 15:00 sati.

Bez struje će biti dio Ulice Alojzija Stepinca, odnosno kućni brojevi od 2 do 30, kao i kuće u blizini ribarnice te sama ribarnica.

Građanima se preporučuje da svoje dnevne obveze prilagode najavljenim terminima, osobito na lokacijama na kojima su predviđeni višesatni prekidi opskrbe električnom energijom.

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