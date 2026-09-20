HEP JAVLJA: Dio Splita, Omiša, Trogira i Zagore u ponedjeljak bez struje

Stanovnici nekoliko mjesta u Dalmaciji u ponedjeljak, 21. rujna, privremeno će ostati bez električne energije.

Prekidi u opskrbi najavljeni su u Splitu, Kaštel Starom, Oriju, na području Karakašice i Hrvaca te u Segetu Donjem. Ovisno o lokaciji, struje neće biti od nekoliko sati pa sve do većeg dijela dana.

Split

Bez električne energije bit će dijelovi ulice Brnik, i to od 8.30 do 10 sati.

Kaštel Stari

Prekid je najavljen u Maslinarskoj ulici, na kućnim brojevima od 4 do 8, te u dijelu Ulice Put Banovine.

Struje neće biti od 7.30 do 15 sati.

Orij

Na području Poljičke ceste prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je od 9 do 11 sati.

Karakašica / Hrvace

Bez struje će od 8.30 do 14.30 sati biti područje Karakašice, od naselja Čovo do restorana „Venezia” u Hrvacama.

Seget Donji

Prekid je najavljen za dio Ulice Hrvatskih žrtava, Put Gornjih vrata i Selo.

Električne energije neće biti od 8.30 do 13 sati.