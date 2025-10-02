Hep javlja: Dio Splita, Kaštela i Imotske krajine u petak bez struje, provjerite popis

HEP javlja da će sutra, 3. listopada, dio Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: Put sjeverne luke od 8 do 13 sati

Vukovarska 58 i 60 od 8.30 do 14 sati

Vukovarska 52, 54, 56 od8.30 do 14 sati

Kaštel Gomilica

Ulica: Primorska 1-33, 2-30; Prilaz Giričić 1-5; Cesta dr. Franje Tuđmana 215A-231 od 9 do 12 sati

Kaštel Novi

Ulica: Put Zagoraca 66-104, 31-55; Gaja Radunića 29-51; Nikole Zrinskog 1 od 9 do 13 sati

Runović

Ulica: Zapadni dio crkve do naselja Puljizi (Lešine, Ždere, Mijukići, Puljizi, Buljani) od 8 do 12 sati