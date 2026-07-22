Helikopterska hitna objavila velike brojke: Najviše poziva stiglo je iz Splita

Helikopterska i pomorska hitna medicinska služba od početka operativnog rada zabilježile su više od 5600 intervencija, potvrđeno je iz Ministarstva zdravstva. Podaci pokazuju da je najveći broj helikopterskih intervencija obavljen iz baze u Splitu, dok su brodice pomorske hitne pomoći najčešće intervenirale na području Brača.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako pravodobna i učinkovita reakcija u hitnim situacijama često odlučuje o ishodu liječenja te spašavanju ljudskih života.

– Kontinuiranim ulaganjima u suvremene oblike hitne medicinske skrbi dodatno jačamo otpornost i dostupnost zdravstvenog sustava. Time povećavamo sigurnost građana, ali i brojnih turista koji tijekom ljeta borave u Hrvatskoj – poručila je Hrstić.

Ujedno je zahvalila djelatnicima helikopterske i pomorske hitne medicinske službe na njihovoj predanosti i svakodnevnom radu, naglasivši da osiguravaju hitnu pomoć pacijentima bez obzira na to gdje se nalaze.

Split prednjači po broju helikopterskih intervencija

Prema podacima Ministarstva zdravstva, Helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) dosad je obavila ukupno 4368 intervencija. Najviše ih je bilo iz baze Split, čak 1817, slijede Rijeka s 1490, Zagreb sa 712 te Osijek s 349 intervencija.

Pomorska hitna medicinska služba (PHMS) u istom je razdoblju odradila 1282 intervencije. Najviše ih je zabilježeno na području Brača (575), zatim Šibenika (255), Zadra (190), Malog Lošinja (116), Raba (97) i Dubrovnika (49).

Zahtjevne akcije na moru i kopnu

Iz Ministarstva ističu kako je posljednjih dana provedeno nekoliko posebno zahtjevnih intervencija koje potvrđuju važnost koordiniranog rada svih službi uključenih u sustav hitne medicinske skrbi.

Jedna od njih dogodila se u Supetru na Braču, gdje je brodica pomorske hitne službe preuzela pacijenta koji je bio bez svijesti i imao konvulzije. Tijekom plovidbe pružena mu je hitna medicinska pomoć, nakon čega je po dolasku na kopno prevezen u KBC Split. Cijela akcija završena je za 69 minuta.

Među izdvojenim intervencijama je i ona u Poreču, gdje je helikopter iz riječke baze prevezao 13-godišnju djevojčicu ozlijeđenu u padu s bicikla, zajedno s njezinom majkom, u KBC Rijeka. Intervencija je trajala 63 minute.

U Soljanima je, pak, helikopter iz osječke baze hitno intervenirao zbog pacijentice s poremećajem svijesti. Nakon početnog zbrinjavanja prevezena je u KBC Osijek, a cijela intervencija dovršena je u 56 minuta.