HELIKOPTER SA ŽNJANA ZAVRŠIO NA KAMIONU Susreli smo ga na brzoj cesti kroz Kaštela

Helikopter kojim je splitska influencerica Ela Jerković stigla na žnjansku plažu ponovno je privukao pozornost, ali ovoga puta nije bio u zraku.

Ekipa Dalmacije Danas susrela ga je na brzoj cesti kroz Kaštela, gdje je prevožen na teretnom vozilu. Nesvakidašnji prizor odmah je privukao poglede drugih sudionika u prometu.

Prvo sletio na Žnjan, a zatim krenuo cestom

Podsjetimo, Jerković je ranije tijekom dana na Žnjan stigla na prilično neobičan način. Helikopter se spustio nisko iznad mora, nakon čega je splitska influencerica iz njega iskočila i stigla na plažu.

Cijeli pothvat snimila je i objavila na društvenim mrežama, uz poruku: "Story nezaposlenog prijatelja u utorak popodne".

Nakon bizarnog prizora na jednoj od najpoznatijih splitskih plaža, helikopter smo nekoliko sati poslije ponovno ugledali, ovoga puta čvrsto pričvršćenog na teretnom vozilu koje se kretalo brzom cestom kroz Kaštela.

Neobičan dan za jednu letjelicu

Tako je helikopter u samo jednom danu postao zvijezda dvaju nesvakidašnjih prizora – najprije je poslužio za spektakularan dolazak na plažu, a potom je kroz Kaštela nastavio kopnenim putem.

Kako je izgledao njegov prijevoz brzom cestom, pogledajte u nastavku.