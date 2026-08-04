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Helikopter HRZ-a sletio u Split u hitnoj akciji: Pacijenticu prevezli iz Dubrovnika prema KBC-u Split pa u Zagreb

Svaka minuta je bila važna

Vojni piloti noćas su helikopterom Mi-171Sh Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli životno ugroženu stranu državljanku i medicinski tim iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, a potom iz KBC-a Split u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu radi nastavka hitnog bolničkog liječenja, izvijestio je MORH. 

Na zahtjev zdravstvenog sustava, posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva izvršila je brz i siguran prijevoz pacijentice između triju zdravstvenih ustanova.

Posada helikoptera ističe kako svaki hitni medicinski let nosi veliku odgovornost jer je svaka minuta važna, a pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva spremni su u svakom trenutku pružiti potporu građanima kada je to najpotrebnije.

I u ovoj akciji kada su u noćnim uvjetima životno ugroženu pacijenticu prevozili između tri bolnice pokazali su visoku razinu spremnosti, stručnosti i osposobljenosti za provedbu hitnih medicinskih letova.

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