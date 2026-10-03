Healthtech Adria u Splitu okupio europske lidere zdravstvenih inovacija. Fokus više nije samo na razvoju, nego na primjeni

Treće izdanje Healthtech Adria konferencije, održalo se ovoga tjedna na Medicinskom fakultetu u Splitu. Dvodnevna konferencija u organizaciji NetHuba i Medicinskog fakulteta u Splitu ugostila je niz renomiranih zdravstvenih stručnjaka, tehnoloških inovatora te poduzetnika iz svijeta zdravstva i tehnologije.

Od umjetne inteligencije i digitalnog zdravstva do kliničke validacije, regulative, financiranja i komercijalizacije. Nakon prošlogodišnjeg izdanja koje je privuklo veliki broj stručne i zainteresirane javnosti, na konferenciji je ove godine sudjelovalo više od 300 posjetitelja iz Hrvatske, zemalja regije i ostatka Europe.

Svečano otvorenje konferencije započelo je govorom dekanice Medicinskog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Renate Pecotić, koja je istaknula važnost snažnijeg povezivanja znanosti, medicine i inovacijskog ekosustava.

-Medicinski fakultet nije samo mjesto obrazovanja budućih liječnika i stvaranja novih znanstvenih spoznaja. Naša je odgovornost stvarati okruženje u kojem se znanje može povezati s kliničkom praksom, tehnologijom i potrebama pacijenata. Healthtech Adria pokazuje koliko je važno da liječnici, istraživači, poduzetnici, industrija i donositelji odluka razgovaraju za istim stolom. Posebno nam je zadovoljstvo što se takav međunarodni dijalog već treću godinu održava upravo u Splitu, poručila je Renata Pecotić.

Konferenciji je prisustvovala i državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, Željka Josić koja je istaknula važnost ove konferencije za promociju hrvatskih inovatora i znanstvenika, a posebno je naglasila važnost suradnje između inovatora, znanosti i zdravstvenih institucija, a sve u svrhu najbolje bridge za pacijente, kao krajnje korisnike zdravstvenih usluga.

Prvi dan konferencije bio je posvećen jednom od ključnih izazova europskog zdravstva. Kako dobre ideje, istraživanja i nove tehnologije pretvoriti u rješenja koja se stvarno koriste u zdravstvenom sustavu. Program je otvorio upravo temu prelaska od inovacijskog potencijala prema stvarnoj primjeni, a tijekom dana raspravljalo se o budućnosti zdravstvenih sustava, value-based zdravstvu, javnim politikama, inovacijskoj javnoj nabavi, europskim programima financiranja, zdravstvenim podacima, transferu tehnologije te pretvaranju istraživanja u konkretan učinak za pacijente.

U uvodnom predavanju „No Adoption, No Innovation“, Marko Mimica, osnivač i direktor NetHuba, upravo je primjenu postavio kao ključnu poveznicu između inovacije i njezina stvarnog utjecaja.

-Financiranje, razvoj tehnologije i pilot-projekti predstavljaju važne korake, ali samo kada je krajnji cilj njihova primjena i mjerljiv učinak na zdravstvenu skrb. U posljednjih deset godina napravili smo velik iskorak u financiranju istraživanja, razvoju tehnologija i izgradnji startup ekosustava. Ali uspjeh zdravstvene inovacije ne možemo mjeriti samo brojem projekata, prototipova ili pilota. Pravo pitanje je koliko tih rješenja nakon završetka projekta zaista postane dio zdravstvene skrbi. Ako inovacija ne dođe do pacijenata i pružatelja zdravstvene skrbi, nismo završili posao, poručio je Marko Mimica.

Kao primjer tog izazova predstavljena je Hrvatska. Prema analizi prikazanoj na konferenciji, kroz nacionalne istraživačko-inovacijske programe u posljednjih deset godina financirano je 210 projekata zdravstvenih inovacija ukupne vrijednosti oko 175 milijuna eura, uključujući projekte iz biotehnologije/farmaceutike, digitalnog zdravstva i medicinske tehnologije. U njima su sudjelovala 92 startupa i poduzeća, 23 istraživačke institucije te 16 pružatelja zdravstvene skrbi.

Istodobno, prijelaz od financiranog projekta prema validaciji, nabavi, rutinskoj primjeni i širenju na više zdravstvenih ustanova ostaje jedan od najvećih izazova. Koncept predstavljen na konferenciji taj prostor definira kao „missing middle“, nedovoljno razvijen put između financiranja inovacije i njezina stvarnog učinka u zdravstvenom sustavu.

Posjetitelji konferencije su mogli uživati u novim uvidima i najrecentnijim znanstvenim otkrićima kroz zanimljiva predavanja i panel diskusije. Poseban interes publike izazvale su aktualne teme o zdravstvenim inovacijama, a naročito panel rasprava “Building the Right Policy Environment for Health Innovation”, na kojoj su sudjelovali Tony Young, nacionalni klinički direktor za inovacije u NHS England, Željka Josić, državna tajnica iz Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Katarzyna Kacperczyk, zamjenica ministrice zdravstva iz Poljske i Krešimir Dolić, ravnatelj splitskog KBC-a.

Drugog dana konferencije fokus je bio na poduzetništvu, investicijama, tržištu i konkretnim prilikama za rast Healthtech poduzeća iz regije. Program je okupio startupe, investitore, predstavnike industrije, zdravstvenih institucija i inovacijskih ekosustava s ciljem odgovora na pitanje kako kvalitetne zdravstvene tehnologije iz jugoistočne Europe učiniti investicijski spremnima i konkurentnima na europskom i globalnom tržištu.

Poseban naglasak stavljen je na pristup kapitalu i tržištu, suradnju startupa s farmaceutskom industrijom i velikim kompanijama te ulogu bolnica kao mjesta za testiranje, validaciju i stvaranje prvih referenci za inovacijska rješenja. Time je naglašena središnja poruka prvog dana konferencije kako razvoj tehnologije sam po sebi nije dovoljan, već inovacija mora proći put od stvarne zdravstvene potrebe i kliničke validacije do tržišta, investicije, primjene i skaliranja.

Važan dio drugog dana konferencije bio je i Healthtech Adria Awards, na kojem su predstavljeni perspektivni healthtech startupi iz više ekosustava jugoistočne Europe. Nakon završnih pitch prezentacija, stručni žiri odabrao je tri najbolje ocijenjena startupa ovogodišnjeg izdanja:

Prvo mjesto osvojio je startup Dentalinx iz Slovenije koji razvija povezani digitalni ekosustav za stomatološke ordinacije, laboratorije, proizvodne centre i dobavljače. Njihovo rješenje omogućuje sigurnu i automatiziranu razmjenu narudžbi, ažuriranja statusa slučajeva, podataka o materijalima i regulatorne dokumentacije duž cijelog lanca vrijednosti u dentalnoj industriji.

Drugo mjesto pripalo je srpskom startupu Vinaver Medical iz područja medicinskog oslikavanja koji objedinjuje stručnost iz medicinske fizike, radiologije, istraživanja i razvoja softvera. Njihovo rješenje postojećim CT uređajima dodaje sloj inteligencije, pretvarajući rutinska spektralna snimanja u korisne informacije o tkivu za naprednu dijagnostiku i precizno liječenje.

Treće mjesto osvojio je još jedan startup iz Slovenije, MediGuide. Medtech startup koji objedinjuje znanstvenu i kliničku ekspertizu s vlastitim biomaterijalima i 3D bioprintingom. Njihova platforma pretvara snimke pacijenata u biomimetičke modele prilagođene pojedinom pacijentu, omogućujući kirurzima realistično vježbanje i planiranje zahvata prije ulaska u operacijsku salu.

Kao pobjednik natjecanja, Dentalinx dobio je priliku za nastup na globalnoj završnici Startup World Cupa u San Franciscu, čime je Healthtech Adria regionalnim startupima otvorio i put prema međunarodnoj investicijskoj i tehnološkoj sceni.

Organizacijski partneri konferencije su Sveučilište u Splitu, splitska PRo-kreativna agencija Vrh komunikacije, agencija za digitalni marketing SeekandHit te Hipermedia Plus.

Ukusne zalogaje za lunch break za oba dana osigurao je pub Plan B, a svi sudionici na poklon su dobili proizvode Dietary Fiber za podršku zdravlju probavnog sustava splitske tvrtke MetaBelly, pakiranja Zorine masti, 100 % prirodne kreme prema tradicionalnoj recepturi Zore Čipčić te Mushroom Cups uzorke kave na bazi gljiva.