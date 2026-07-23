Healthtech Adria u Split dovodi autoritete i lidere zdravstvenih inovacija

Split će u listopadu treću godinu zaredom postati regionalno središte zdravstvenih inovacija. Od 1. do 2. listopada Medicinski fakultet u Splitu domaćin je Healthtech Adria konferencije, vodećeg događaja u jugoistočnoj Europi koji okuplja domaće i međunarodne zdravstvene djelatnike, istraživače, tehnološke stručnjake, startupe i investitore. Konferenciju organiziraju Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet i NetHub, poduzetnički akcelerator za razvoj tehnologija u zdravstvu.

Tijekom dva dana sudionici će imati priliku sudjelovati u stručnim predavanjima, panel raspravama, prezentacijama inovativnih rješenja te startup pitch natjecanju posvećenom zdravstvenim tehnologijama.

"Konferencija je nastala u namjeri povezivanja svih ključnih dionika zdravstvenog inovacijskog ekosustava na jednom mjestu, s uvjerenjem da najveće inovacije nastaju upravo kroz suradnju zdravstvenih stručnjaka, istraživača, tehnoloških stručnjaka, startupa i investitora. Cilj je pozicionirati Split i cijelu jugoistočnu Europu kao relevantno mjesto za razvoj zdravstvenih tehnologija te otvoriti prostor za nova partnerstva, investicije i projekte koji mogu imati stvaran utjecaj na kvalitetu zdravstvene skrbi", kazao je Marko Mimica, direktor NetHuba.

S Medicinskog fakulteta u Splitu ističu da će ovogodišnji program dodatno osnažiti regionalnu i međunarodnu suradnju te pridonijeti razvoju konkretnih rješenja za izazove s kojima se zdravstveni sustav suočava.

"Veliko nam je zadovoljstvo što naš fakultet treću godinu zaredom sudjeluje u organizaciji konferencije, koja potvrđuje važnost povezivanja medicine, znanosti i tehnologije u razvoju suvremenog zdravstva. Ovakvi susreti ključni su za poticanje inovacija, razmjenu znanja i stvaranje novih partnerstava s ciljem unaprjeđenja zdravstvene skrbi, dok je za naš fakultet ova konferencija prilika da studentima i mladim znanstvenicima približimo najnovije trendove u digitalnom zdravstvu i medicinskim inovacijama. Dolazak vrhunskih stručnjaka i donositelja odluka iz zdravstva, dokaz je da Split postaje prepoznatljivo mjesto dijaloga o budućnosti zdravstvene skrbi", poručila je prof. dr. sc. Renata Pecotić, dekanica Medicinskog fakulteta u Splitu.

Program konferencije usmjeren je na teme koje oblikuju budućnost zdravstva. Od umjetne inteligencije i digitalnog zdravstva, preko razvoja inovativnih medicinskih rješenja i farmaceutskih tehnologija, do suradnje između zdravstvenih institucija, akademske zajednice i poduzetničkog ekosustava. Iz godine u godinu program raste svojom kvalitetom i privlači sve više posjetitelja, a potvrda reputacije ove konferencije su jaka domaća i međunarodna imena iz svijeta zdravstvenih tehnologija koja u listopadu dolaze u Split. Domaću scenu predstavljat će ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić, a očekuje se i sudjelovanje ministrice zdravstva Irene Hrstić te njezine poljske kolegice, Jolante Sobierańske-Grende. Dobru suradnju s kolegama iz Poljske okrunit će i dolazak predsjednika poljskog saveza bolnica, Jaroslawa J. Fedorowskog, a iz Velike Britanije stiže Tony Young, nacionalni klinički voditelj za inovacije pri NHS England.

Od ostalih sudionika organizatori ističu Luciena Engelena, direktora poduzeća Transform.Health, Marca Mohwinckela, savjetnika i investitora iz Magnolia Health Advisors te Jordia Serrana Ponsa, iz poduzeća P8 Health. Poseban naglasak konferencije je na umrežavanju sudionika i razmjeni znanja između različitih sektora, čime konferencija doprinosi jačanju regionalnog healthtech ekosustava i ubrzanju razvoja inovacija koje mogu unaprijediti zdravstvenu skrb i ishode liječenja pacijenata, poručili su iz NetHuba.

Uz bogat konferencijski program, sudionici će imati priliku upoznati inovativne startupe, istraživačke projekte i nove tehnologije koje mijenjaju način na koji se zdravstvena skrb pruža, prati i razvija. Organizatori ističu da Healthtech Adria konferencija istovremeno predstavlja platformu za povezivanje ideja, ljudi i organizacija koje žele aktivno sudjelovati u oblikovanju budućnosti zdravstva te pozivaju zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto.

Više informacija o konferenciji i programu dostupno je na službenoj web stranici.