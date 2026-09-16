HDZ uzvratio Kekin i Hajdašu nakon "mucica": "Kad im ponestane argumenata, prelaze na osobne uvrede"

HDZ se na društvenim mrežama uključio u raspravu koja se razvila nakon što je premijer Andrej Plenković tijekom aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru upotrijebio izraz "mucice". Iz stranke tvrde da se Plenković pritom nije obraćao osobno Ivani Kekin, nego cijeloj lijevoj oporbi.

Plenković je tijekom saborske rasprave, govoreći o slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću, oporbi poručio da je više zanimaju prijevremeni izbori nego rješavanje problema, nakon čega je izgovorio riječ "mucice".

HDZ: "I Hajdaš je mucica"

"Kad je izgovorio 'mucice', sasvim je jasno da se premijer Andrej Plenković obraćao kompletnoj lijevoj oporbi, a ne Ivani Kekin osobno", poručili su iz HDZ-a. U objavi su posebno prozvali predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, uz poruku: "I Hajdaš je 'mucica'!"

Iz HDZ-a tvrde kako je Plenković aludirao na to da oporbi, prema njihovom tumačenju, nije prvenstveno stalo do rješavanja problema otpada u Gospiću, nego do političkog pritiska na Vladu i prijevremenih izbora.

Kekin odgovorila majicom

Ivana Kekin u srijedu je odgovorila objavom na društvenim mrežama, uz fotografiju u majici s natpisom "Mucice". Poručila je da su "mucice" svi koji traže odgovornost institucija i zaštitu građana te zaključila: "Mucice će mu stat na kraj."

HDZ je njezinu reakciju nazvao "PR trikom" te ustvrdio da Kekin tijekom same saborske replike nije reagirala na izraz "mucice", nego se na njega osvrnula naknadno. U istoj objavi vladajuća stranka iznijela je i niz osobnih i političkih optužbi na njezin račun.

Prozvali Kekin, Benčić i Hajdaša

HDZ je potom kritike proširio na Sandru Benčić i Sinišu Hajdaša Dončića.

"Kad im ponestane argumenata i kad dobiju jasan, utemeljen i čvrst odgovor na svoje floskule - i Kekin i Hajdaš i Benčić prelaze na osobne uvrede, ali istodobno sebe prikazuju žrtvama", navodi HDZ. Stranka je pritom navela niz izraza za koje tvrdi da su ih predstavnici oporbe koristili prema članovima Vlade i vladajuće većine.

Ponovno otvorili pitanje Jakuševca i Savice

U završnom dijelu objave HDZ se osvrnuo i na zagrebačku gradsku vlast Možemo i SDP-a, prozivajući je zbog pitanja Jakuševca te slučaja otpada na Savici. "Unatoč njihovim manipulacijama i difamacijskim kampanjama, nastavit ćemo iznositi činjenice o tim slučajevima. I mnogima drugim", zaključili su iz HDZ-a.

Politički sukob oko Gospića posljednjih se dana dodatno zaoštrio, dok Vlada istodobno najavljuje sanaciju ilegalnog odlagališta i izmjene sustava gospodarenja otpadom.