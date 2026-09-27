HDZ u dva splitska kotara uopće nije imao konkurenciju

HDZ i DP u pojedinim dijelovima Splita na ovim kotarskim izborima nisu imali baš nikakvu konkurenciju. Tako su na Blatinama i Brdima birači pred sobom imali samo jednu kandidacijsku listu - onu koalicije HDZ-a i DP-a.

Posebno je zanimljiva situacija na Blatinama, koje su ostale bez konkurencije HDZ-u u posljednjim sekundama pa je Jakov Ćaleta pobijedio bez borbe. Lista lijeve opcije trebala mu je biti konkurencija, no njihova kandidatkinja odustala je od izbora svega nekoliko minuta prije isteka roka za predaju kandidatura.

Blatine tako nakon dugogodišnje dominacije SDP-a prelaze pod kontrolu HDZ-a i DP-a bez izravnog izbornog okršaja s drugom listom. Slična situacija je i na Brdima. Listu HDZ-a i DP-a predvodila je Ivana Runjić, a drugih kandidacijskih lista nije bilo.