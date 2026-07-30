HDZ Supetar prozvao gradsku vlast nakon nesreće na igralištu: "Tko je sada kriv?"

Nakon nesreće na novouređenom igralištu u Splitskoj na Braču, gdje je u srijedu navečer metalna konstrukcija koša pala na dijete koje je zbog ozljeda prevezeno u KBC Split, oglasio se HDZ Supetar.

U svojoj objavi lokalni HDZ postavlja pitanje odgovornosti za sigurnost djece te traži odgovore o tome je li igralište imalo potrebne dozvole, ateste i stručni nadzor nad postavljenom opremom.

U nastavku prenosimo njihovo priopćenje:

[TKO JE SADA KRIV? Vrijede li isti kriteriji za sve?]

U srijedu navečer na novouređenom igralištu u Splitskoj na Braču umalo je izbjegnuta tragedija. Metalna konstrukcija koša pala je na dijete, koje je zbog ozljeda hitno prevezeno gliserom u KBC Split. Očevid je napravljen, no ključna pitanja tek se moraju javno postaviti.

Pitanje odgovornosti za sigurnost djece

Naselje Splitska administrativno pripada Gradu Supetru. Budući da se radi o novouređenom javnom igralištu, postavlja se opravdano pitanje: Ima li ovo igralište uopće uporabnu dozvolu, valjane ateste i stručni nadzor nad montiranom opremom?

Dva slučaja, dva kriterija?

Kada se dogodila strašna tragedija na trajektu "Lastovo", gradonačelnica Supetra Ivana Marković bila je među najglasnijima u državi. Oštro je prozivala predsjednika uprave Jadrolinije, tražila ostavke i zahtijevala trenutno preuzimanje zapovjedne i političke odgovornosti za smrt radnika.

Sada, kada se nesreća s neispravnom opremom dogodila u njezinom dvorištu, na javnoj površini kojom upravlja Grad Supetar, postavlja se jasan imperativ: Tko je sada kriv?

Odgovornost ne može biti selektivna

Ako se odgovornost za tehničku ispravnost u državnim tvrtkama traži na najvišoj razini uprave, isti princip mora vrijediti i za lokalnu samoupravu. Ne može se u jednom slučaju tražiti glava čelnika, a u drugom zatvarati oči i prebacivati krivnju na podizvođače.

Građani i roditelji u Splitskoj zaslužuju hitne odgovore, a ne šutnju. Sigurnost naše djece nema politički predznak! - stoji u priopćenju.