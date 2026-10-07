HDZ Supetar prozvao Grad zbog ručka s Milanovićem, a i sami su bili pozvani: Neki se nisu ni odazvali ni ispričali

Politička polemika izbila je u Supetru nakon što je lokalni HDZ javno postavio pitanje jesu li građani iz gradskog proračuna platili, kako tvrde, "privatni ručak SDP-a i predsjednika Republike Hrvatske". Gradonačelnica Supetra Ivana Marković takve je navode odbacila, poručivši kako je riječ o službenom ručku organiziranom u sklopu obilježavanja Dana Grada, na kojem su sudjelovali predstavnici brojnih institucija i različitih političkih opcija.

Kako doznajemo iz pouzdanih izvora, među pozvanima su bili i predstavnici HDZ-a. Dio njih opravdao je nedolazak i ispričao se zbog drugih obveza, dok se dio pozvanih nije odazvao. Među njima je, prema informacijama kojima raspolažemo, bila i članica HDZ-a Supetar i saborska zastupnica Danica Baričević, koja se nije pojavila niti je opravdala svoj nedolazak. Unatoč tome što su predstavnici HDZ-a bili među pozvanima na događaj, supetarski HDZ naknadno je javno prozvao lokalni SDP zbog ručka i otvorio pitanje njegova financiranja iz gradskog proračuna.

"Jesu li građani Supetra platili privatni ručak SDP-a i predsjednika RH?", upitali su iz HDZ-a Supetar. Navode kako je uvidom u službenu platformu iTransparentnost na mrežnim stranicama Grada Supetra pronađen račun restorana u iznosu od 4.393,58 eura, napravljen povodom Dana Grada. Iz HDZ-a tvrde da je protokolarna zakuska za veći broj uzvanika i vijećnika ranije toga dana plaćena 5.700 eura, dok je nakon toga, prema njihovoj interpretaciji, uslijedio odvojeni ručak na kojem su bili predstavnici lokalnog i županijskog SDP-a, saborski zastupnici te predsjednik Republike Zoran Milanović. Objavili su i kako su zbog cijelog slučaja podnijeli prijavu Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Gradonačelnica: "Na ručku je bilo oko 50 uzvanika"

Za komentar smo kontaktirali gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković, koja odbacuje tvrdnje da se radilo o privatnom ili stranačkom ručku. Prema njezinim riječima, ručak je održan 29. lipnja 2026. godine, nakon svečane sjednice Gradskog vijeća, u sklopu službenog obilježavanja Dana Grada Supetra. "Sudjelovalo je oko 50 uzvanika, među kojima su bili predsjednica Gradskog vijeća, predstavnici svih gradskih institucija i ustanova, predstavnici jedinica lokalne samouprave koji su se odazvali pozivu, saborski i županijski zastupnici koji su se odazvali pozivu, predstavnici Grada Domžala s kojima surađujemo na različitim područjima, predstavnici Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine te predstavnici protokola iz Ureda predsjednika Republike i sigurnosna pratnja", kazala je Marković.

"Poziv je upućen i petorici članova Kluba HDZ-a"

Marković posebno naglašava da su na događaj bili pozvani i predstavnici HDZ-a. "Poziv na svečanu sjednicu upućen je i petorici članova Kluba HDZ-a, uključujući Danicu Baričević, koja je ujedno i članica HDZ-a Supetar. Na poziv se nije odazvala niti je opravdala svoj nedolazak", rekla nam je i time potvrdila naše informacije.

Dodaje kako je osobno na ručak pozvala i zamjenika župana iz redova HDZ-a, koji se ispričao zbog drugih obveza i povratka u Split. Na pitanje tko je organizirao i platio ručak, Marković odgovara kako je organizator bio Grad Supetar. "Trošak je podmiren iz sredstava predviđenih za organizaciju Dana Grada Supetra, predviđenih u proračunu. Ukupni trošak iznosio je 4.275 eura plus PDV", navela je. Naglasila je da račun nisu plaćale gradske tvrtke niti ustanove. "Trošak je podmiren iz proračuna Grada Supetra, iz sredstava namijenjenih organizaciji Dana Grada, manifestacije koju Grad Supetar organizira svake godine", kazala je.

"Navod HDZ-a bio bi spektakularan da je istinit. Ali nije"

Gradonačelnica se potom izravno osvrnula na optužbe HDZ-a Supetar. "Navod HDZ-a Supetar bio bi spektakularan da je istinit. Ali nije", poručila je. "Službeni događaj Grada Supetra pokušava se prikazati kroz jednu fotografiju kao druženje SDP-ovaca, uz prešućivanje ostalih sudionika i činjenice da je riječ o službenom obilježavanju Dana Grada Supetra, unaprijed planiranom i najavljenom, predviđenom kroz proračun, a ne o stranačkom druženju", rekla je.

Dodala je kako je Gradu bila čast ugostiti predsjednika Republike Zorana Milanovića te ponovila da su pozivi bili upućeni predstavnicima različitih institucija i političkih opcija.

"Na nadležnim tijelima je da provjere činjenice"

Govoreći o prijavi koju je HDZ najavio, Marković kaže kako će dostaviti svu potrebnu dokumentaciju ako je prijava doista podnesena. "Ako je prijava podnesena, odazvat ćemo se kao i do sada na dostavu potrebne dokumentacije i utvrđivanje činjenica. Nije mi ovo ni prva ni posljednja prijava i dio je to posla koji obnašam. Na nadležnim tijelima je da provjere činjenice, a na meni je da svoj posao kao gradonačelnica radim odgovorno i u interesu Grada Supetra", zaključila je Ivana Marković.