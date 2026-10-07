HDZ Supetar: "Nitko iz našeg Kluba nije bio pozvan na ručak s Milanovićem, Baričević se uredno ispričala"

Nastavlja se politička polemika u Supetru oko ručka održanog povodom Dana Grada, na kojem je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. O cijelom slučaju sada su se ponovno oglasili iz HDZ-a Supetar, dodatno pojasnivši tko je, prema njihovim informacijama, bio pozvan na svečanu sjednicu, a tko na ručak.

Iz HDZ-a za Dalmaciju Danas posebno naglašavaju kako treba razlikovati poziv na protokolarni dio obilježavanja Dana Grada od poziva na ručak s predsjednikom Republike.

"Nitko iz Kluba vijećnika HDZ-a nije bio pozvan na ručak"

"Predstavnici 'različitih političkih opcija', kako stoji u prethodno prenesenoj izjavi gradonačelnice Ivane Marković, možda jesu bili pozvani na protokolarnu zakusku povodom svečane sjednice obilježavanja Dana Grada, ali nitko iz Kluba vijećnika HDZ-a Grada Supetra nije bio pozvan na ručak s predsjednikom RH", poručio je za Dalmaciju Danas predsjednik GO HDZ-a Supetar Joško Pocrnjić. Iz HDZ-a tako ističu da su poziv na svečanu sjednicu i protokolarna događanja te poziv na ručak s predsjednikom Republike dvije odvojene stvari.

Podsjetimo, gradonačelnica Ivana Marković ranije je kazala kako je poziv na svečanu sjednicu upućen i petorici članova Kluba HDZ-a, među kojima je bila i saborska zastupnica Danica Baričević. Navela je i kako je osobno na ručak pozvala zamjenika župana iz redova HDZ-a, koji se zbog drugih obveza ispričao i vratio u Split.

Baričević se službenim e-mailom ispričala zbog nedolaska

Iz HDZ-a Supetar sada posebno naglašavaju i da se Danica Baričević uredno i na vrijeme ispričala zbog toga što neće moći doći. Prema informacijama i dokumentaciji koju su dostavili, Baričević je upravo na dan kada se održavala svečana sjednica Gradu Supetru poslala službeni e-mail u kojem je navela kako neće biti u mogućnosti nazočiti događaju. "Također, saborska zastupnica Danica Baričević uredno se i na vrijeme ispričala zbog nedolaska, za što donosimo i potvrdu, odnosno preslik njezine e-mail komunikacije s Gradom Supetrom", poručio je Pocrnjić.

Dakle, prema dostavljenoj e-mail komunikaciji, Baričević je svoj izostanak najavila službenim putem, a poruku Gradu Supetru poslala je istoga dana kada se održavala svečana sjednica povodom Dana Grada.

HDZ i Grad različito o karakteru ručka

Polemika je izbila nakon što je HDZ Supetar javno postavio pitanje jesu li građani Supetra iz gradskog proračuna platili, kako su naveli, "privatni ručak SDP-a i predsjednika RH". Iz HDZ-a su tada objavili kako je na gradskoj platformi iTransparentnost evidentiran račun restorana u iznosu od 4.393,58 eura, napravljen povodom Dana Grada. Također su ustvrdili da je protokolarna zakuska za veći broj uzvanika i vijećnika ranije toga dana plaćena 5.700 eura, nakon čega je, prema njihovoj interpretaciji, održan zaseban ručak.

Gradonačelnica Ivana Marković, s druge strane, kazala je kako se radilo o službenom ručku organiziranom u sklopu obilježavanja Dana Grada Supetra. Prema njezinim riječima, na ručku je sudjelovalo oko 50 uzvanika, među kojima su bili predstavnici gradskih institucija i ustanova, jedinica lokalne samouprave, saborski i županijski zastupnici, predstavnici Grada Domžala, Veleposlanstva Ujedinjene Kraljevine te predstavnici protokola Ureda predsjednika Republike i sigurnosna pratnja.

Iz HDZ-a Supetar sada, međutim, posebno naglašavaju da nitko iz njihova Kluba vijećnika nije bio pozvan na sam ručak s predsjednikom Republike te da je Danica Baričević svoj nedolazak opravdala službenim e-mailom koji je Gradu Supetru poslala na sam dan održavanja svečane sjednice.