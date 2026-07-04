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HDZ Split oprostio se od svoje najstarije članice Katice Perić: "Bila je i ostat će primjer svima nama"

"Svjedočili smo njezinoj iznimnoj dobroti, toplini i neizmjernoj ljubavi prema ljudima"

Preminula je Katica Perić, najstarija članica HDZ-a Split, objavila je u subotu splitska organizacija Hrvatske demokratske zajednice.

Iz HDZ-a Split oprostili su se od svoje dugogodišnje članice, istaknuvši njezinu dobrotu, toplinu i ljubav prema ljudima.

"Primili smo tužnu vijest da nas je napustila gospođa Katica Perić, najstarija članica HDZ-a Split.​

Kada god bismo obilazili našu dragu Katicu, svjedočili smo njezinoj iznimnoj dobroti, toplini i neizmjernoj ljubavi prema ljudima. Njezina odanost našim temeljnim vrijednostima i Hrvatskoj demokratskoj zajednici bila je i ostat će primjer svima nama.

Iskrena sućut obitelji i prijateljima pokojne Katice. Neka joj je laka hrvatska zemlja!

Počivala u miru Božjem", poručili su.

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