HDZ Split oprostio se od svoje najstarije članice Katice Perić: "Bila je i ostat će primjer svima nama"

Preminula je Katica Perić, najstarija članica HDZ-a Split, objavila je u subotu splitska organizacija Hrvatske demokratske zajednice.
Iz HDZ-a Split oprostili su se od svoje dugogodišnje članice, istaknuvši njezinu dobrotu, toplinu i ljubav prema ljudima.
"Primili smo tužnu vijest da nas je napustila gospođa Katica Perić, najstarija članica HDZ-a Split.
Kada god bismo obilazili našu dragu Katicu, svjedočili smo njezinoj iznimnoj dobroti, toplini i neizmjernoj ljubavi prema ljudima. Njezina odanost našim temeljnim vrijednostima i Hrvatskoj demokratskoj zajednici bila je i ostat će primjer svima nama.
Iskrena sućut obitelji i prijateljima pokojne Katice. Neka joj je laka hrvatska zemlja!
Počivala u miru Božjem", poručili su.
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