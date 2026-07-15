HDZ Sinj žestoko prozvao Bulja: "Dok obilazi Županiju kamionom, Mojanka čeka njegov potpis"

Nakon zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Mojanka oglasio se HDZ Sinj, iz kojeg su gradonačelnika Miru Bulja optužili da komunalni problem koristi za političku promociju, umjesto da poduzme potrebne administrativne korake za njegovo rješavanje. Iz sinjskog HDZ-a podsjetili su na prošlogodišnju Buljevu vožnju kamionom Čistoće po Splitsko-dalmatinskoj županiji te naveli kako je gradonačelnik ponovno sjeo u kamion i krenuo u, kako su je nazvali, promotivnu vožnju.

"Koristi komunalni problem kao sredstvo vlastite političke promidžbe, zbog koje Sinj ponovno puni naslovnice", poručili su.

"Ostali suvlasnici čekaju završetak žalbenog postupka"

HDZ Sinj tvrdi kako je Bulj samovoljno otvorio odlagalište samo za područje Grada Sinja, dok ostali suvlasnici društva Čistoća čekaju završetak žalbenog postupka. Navode kako je žalba podnesena te kako će o njoj odlučiti nadležno tijelo. Iz HDZ-a očekuju da će žalba biti prihvaćena i da će odlagalište ponovno biti otvoreno.

Istodobno su postavili pitanje zbog čega je Mojanka uopće zatvorena. Prema tvrdnjama sinjskog HDZ-a, odlagalište je zatvoreno zbog nečinjenja Grada Sinja i gradonačelnika Bulja, koji tijekom godine nije dostavio bankovnu garanciju Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Navode kako je riječ o preduvjetu da Ministarstvo zaštite okoliša izda trajnu dozvolu za odlaganje otpada do završetka sanacije Mojanke. "Riječ je o administrativnom poslu koji traje svega nekoliko minuta i zahtijeva tek ovjeru potpisa kod javnog bilježnika", istaknuli su. Iz HDZ-a tvrde kako garancija nije dostavljena svjesno i namjerno, kako bi se uoči Alke i blagdana Velike Gospe pozornost skrenula s drugih gradskih problema, među kojima su naveli neupisanu djecu u vrtiće i izostanak kapitalnih i razvojnih projekata.

"Sinj je talac njegovih nacionalnih političkih ambicija"

U objavi su nastavili s oštrim kritikama na račun sinjskog gradonačelnika. "Sinj je danas talac njegovih nacionalnih političkih ambicija. Umjesto da rješava probleme grada, preko njih vodi političke obračune s državnom i županijskom vlasti", poručili su.

Mojanku su nazvali "spomenikom neispunjenih obećanja", navodeći kako od najavljenog kružnog gospodarenja otpadom i nižih cijena odvoza nije ostvareno ništa. Također su upozorili na zabrinutost stanovnika Brnaza i Turjaka zbog mogućeg utjecaja odlagališta na okoliš i zdravlje, zaključivši kako su gradonačelniku važnije političke predstave i kamere nego rješavanje problema građana.

Pozvali Bulja da dostavi dokumentaciju

HDZ Sinj na kraju je pozvao gradonačelnika da dostavi bankovnu garanciju i potrebnu dokumentaciju te omogući početak sanacije Mojanke.

"Građani Sinja zaslužuju da se ovaj problem rješava odgovorno, zakonito i institucionalno", zaključili su iz HDZ-a Sinj.