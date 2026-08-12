HDZ Sinj odgovorio SDP-u i MOST-u: "Javna priznanja nisu ničije političko vlasništvo"

Klub vijećnika HDZ-a Sinj oglasio se priopćenjem koje potpisuje predsjednik Kluba Ante Jukić, reagirajući na istupe sinjskog SDP-a i MOST-a vezane uz dodjelu javnih priznanja Grada Sinja. Iz HDZ-a poručuju kako se javna priznanja i nagrade ne bi trebali koristiti za političke obračune te pozivaju na poštovanje odluka donesenih većinom glasova.

"O prijedlozima se glasuje, a odluke donose većinom"

U priopćenju HDZ-a navodi se kako je reakcija političkih protivnika, koje nazivaju "dvojcem bez kormilara", neargumentirana i zlonamjerna. "Umjesto da čuvaju dignitet javnih priznanja Grada Sinja i poštuju zasluge laureata, vijećnici MOST-a i SDP-a, predvođeni gradonačelnikom Buljem, i ove godine ih pretvaraju u sredstvo političkog obračuna", navode iz Kluba vijećnika HDZ-a. Dodaju kako činjenica da određeni kandidat ili kandidatkinja nisu dobili potrebnu potporu ne bi trebala biti razlog za politiziranje cijelog postupka. "Nije prošao vaš kandidat ili kandidatkinja. Pa što onda? O prijedlozima se glasuje i odluke se donose većinom", stoji u priopćenju.

Iz HDZ-a posebno odbacuju prozivke prema kojima bi njihovo nepodržavanje jednog prijedloga značilo da su "protiv hrvatskih branitelja". Tvrde kako su istodobno podržali drugog kandidata koji je također hrvatski branitelj i koji do sada nije bio dobitnik nagrade. "Takvo etiketiranje opasan je udar na kulturu demokratskog odlučivanja", poručuju. Ističu i kako vijećnici SDP-a i MOST-a te gradonačelnik, napuštanjem sjednice, nisu sudjelovali u glasovanju o prijedlogu odbora i laureatima, među kojima su, kako navode, bili i hrvatski branitelji.

HDZ prozvao SDP zbog Buljeve izjave na Sinjskoj alci

U nastavku priopćenja HDZ se osvrnuo i na nastup gradonačelnika Mira Bulja tijekom 311. Sinjske alke. Iz HDZ-a tvrde kako je Bulj uzvanicima u svečanoj loži poručio da "smrde", navodeći da su među gostima bili dužnosnici SDP-a i drugih političkih opcija, svećenici, hrvatski branitelji, pripadnici Oružanih snaga, poduzetnici i drugi uzvanici. Od sinjskog SDP-a, kažu, očekivali su osudu takve izjave. "O tome iz SDP-a – ni riječi", poručuju iz HDZ-a, dodajući kako SDP uoči blagdana Velike Gospe problematizira činjenicu da su javna priznanja mogla biti dodijeljena i bez njihove potpore.

Podsjetili na dodjelu nagrada 2022. godine

Klub vijećnika HDZ-a u priopćenju podsjeća i na 2022. godinu, kada je na vlasti bila koalicija SDP-a i MOST-a. Navode kako tada, unatoč prijedlogu, nagradu nije dobio župnik fra Antonio Mravak, kao ni niz drugih predloženih kandidata.

"Nitko zbog toga nije politizirao niti pokušavao obezvrijediti nagrade i institucije našega Grada", ističu. Na kraju priopćenja iz HDZ-a poručuju kako javna priznanja ne pripadaju niti jednoj političkoj opciji te da poštovanje zaslužuju i nagrađeni i svi kandidati koji su bili predloženi. "Javna priznanja nisu ničije političko vlasništvo. Dobitnicima treba čestitati i iskazati poštovanje, ali jednako tako poštovanje zaslužuju svi predloženi kandidati. Jer već sama činjenica da je netko predložen za javno priznanje Grada Sinja predstavlja priznanje njegovu radu, doprinosu i zaslugama", navodi se u priopćenju.